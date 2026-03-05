祖母を訪ねた様子を楽しそうに話した娘。そのあと、わが子にポツリ語り掛けた母の言葉。

旅先での忘れられない出来事

40年たった今も思い出す、「美しい心の情景」でした。

――Mさん（愛知県・70代以上男性）の体験談。

＜Mさんからのおたより＞

40年も前のことです。若い教師だった私は、とあることから人間不信に陥り、夏休みに何の目的もなく山陰に旅に出ました。

帰路のディーゼル急行の車内は、まさに酷暑。急行といえど扇風機しかない時代です。

大粒の汗をかいて、私は狭い通路に立っていました。

うつろな私を見かねてか、対面座席に大人と子ども４人で座っていた中の男性が、「バッグを持ちましょうか」と声をかけてくれました。

私は遠慮もなくバッグを持ってもらったので、さすがに何か言わなくてはと思い、子どもたちの年齢や学年などを半ば義理のように尋ねました。

父親が気恥ずかしそうに

すると、姉妹だという女の子たちの妹の方が、家族で鳥取の祖母の所に行ってきて大阪に帰るところだなどと、うれしそうに話してくれました。

そのときです。笑顔で聞いていた母親が姉妹に向かって、まるで家での自然の会話ようにポツリとかけた言葉を、私は今でも克明に覚えています。

「お父さんが工場で一生懸命働いてくれたので、おばあちゃんの所に行けたんだよ。おばあちゃん、元気でよかったね」

たったこれだけの短い会話でしたが、父親が気恥ずかしそうに、でも何か心中から湧き出てくるような笑みを、日焼けした顔に浮かべていたのが印象的でした。

祖母へのいたわり、働いて家族を養う父親を敬愛する母子の心、本当に美しい心の情景でした。



