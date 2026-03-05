成人式で“ド派手”お騒がせ、高校中退→鳶職→独立し現在の姿に「稼いでらっしゃる！」 刺繍入りレインボー衣装＆巨大リーゼント姿
「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#9が3日に放送。お笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹が、かつて福岡県志免町の成人式で注目を浴びた栗谷寛基さん（27歳）のもとを直撃した様子を伝えた。
【画像】小学6年生の頃から他校と喧嘩三昧…“ド派手”な成人式の衣装（別カット）
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
今回は、年始の風物詩にもなっている福岡県の“荒れた成人式”で、注目を集めた若者たちの現在を調査する新企画「あのお騒がせ新成人は今！？」が放送され、佐田が調査員を務めた。
2019年当時、自身のフルネームの刺繍が入ったレインボー衣装に巨大なリーゼントというド派手な出で立ちで注目を集めた栗谷さんは、現在、一人親方として鳶職の会社を経営。高校中退後に鳶職を始めた栗谷さんは、「人の下にずっとついているのが嫌だった」と負けず嫌いな性格から22歳で独立したと語り、現在の稼ぎについて問われると「一番いい時で、（年商は）フェラーリ1台分」と告白。立派に成長したかつての“お騒がせ新成人”の姿に、佐田も「それはもう稼いでらっしゃる！」と感心した。
さらに、2022年の北九州市の成人式で、虹色のリーゼントに白袴姿で10以上のメディアに出演した山名生竜さん（24歳）の現在も追跡。小学6年生の頃から他校と喧嘩三昧、年上相手にも“ほぼ負けなし”だったという山名さんが、現在は成人式当時のド派手な姿から一変、佐田が思わず「めちゃめちゃ好青年やないかい」と驚く爽やかなイケメンへと変貌した。
山名さんは現在プロボクサーとして活動し、2021年には「西日本スーパーフェザー級・新人王」を獲得。19歳でプロデビューしたとし、成人式のために18歳から2年間髪を伸ばし続け、ジムの会長から「髪を切れ」と言われても「成人式終わったらすぐ切るんで、と言っていた」と、虹色リーゼントへの並々ならぬこだわりを回顧。そこまで成人式にこだわった理由を「子どもから大人に切り替わる節目にしたかった」と明かし、「一つのことをやり切ったことは自信に繋がっています」と清々しい表情で語った。
スタジオでは、タレントの安田美沙子と、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきをゲストに迎え、「人生の節目」をテーマにトークを展開した。
また番組後半では、令和ギャルたちの新たな恋愛企画「バイブスラブ」がスタート。「ギャル＝チャラい」という偏見を覆し、真実の恋を探す5人の女性メンバーが集結した。
同番組は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
3月17日午後7時には、番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を開催。「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送する。
本番組の看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、俳優の山本裕典と軍神（心湊一希）のほか、レジェンドホストらが登場し“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げる。さらに、さらば青春の光・東ブクロが軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画も放送する。
