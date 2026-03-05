NHKŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡Ä¾¾¹¾¤ÇÊé¤ï¤ì¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤¬Ž¤·§ËÜ¤Î¶µ¤¨»Ò¤È"µ÷Î¥"¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢£¡Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤Îµ¤¼Á¡×¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷¤âº£·îËö¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï·§ËÜ¤À¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÆ±Î½¤Î³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤ÎºÊ¡¦¥é¥ó¡ÊÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¡Ë¤Ë±Ñ¸ì¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢Ä¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¤«¤éÅìµþ¤Ø¤È¡¢»Ä¤ê¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤ÎÀè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°Õ³°¤ËÄ¹¤¤·§ËÜÊÔ¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤¤Î¤ÏÈ¬±À¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤À¤í¤¦¡£
¸½Âå¤ÎÂç³Ø¶µ°÷¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¥³¥Þ¿ô¤¬½µ8¡Á10¥³¥ÞÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½µ27»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÏ«Æ¯¡£¼ø¶È¤Î»öÁ°½àÈ÷¤ä¼ø¶È³°¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÂÐ±þ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à¡£ºî²È¤È¤·¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿È¬±À¤Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï»þ´ÖÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢¿¦Ì³¤È¤·¤Æ¼ø¶È¤ÇÁêÂÐ¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Îµ¤¼Á¤¬È¬±À¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»ö¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢È¬±À¤Ï¡¢·§ËÜ¤Î³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£·úÊª¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡ÊÂ®ÀîÏÂÃË¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÀ¤³¦¡Ù³Þ´Ö½ñ±¡¡¢1978Ç¯¡Ë¡£
¢£ÃåÇ¤¿ôÆü¸å¤Ë¡Ö¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾¹¾¤Ç1Ç¯¤È¿ô¥«·î¶µ»Õ¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿È¬±À¤À¤¬¡¢¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤«¤é¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ä¡¢ÅÚÃÏ¤ä³Ø¹»¤´¤È¤Îµ¤¼Á¤Î°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¼ø¶ÈÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÀìÌçÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ï¹âÅùÃæ³Ø¹»¡á¸å¤ÎµìÀ©¹â¹»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£»ÜÀß¤ÏÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Û¤ÉÎ©ÇÉ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¾¹¾¤è¤ê¤µ¤é¤ËÍ¥½¨¤Ç¸þ³Ø¿´¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£È¬±À¤¬¤½¤¦´üÂÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢È¬±À¤Î·§ËÜ»þÂå¤ò·èÄêÅª¤Ë°Å¤¯¤·¤¿¡£
ÃåÇ¤¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢1891Ç¯11·î30ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ñ´Ê¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÃåÇ¤¤«¤é¿ôÆü¤Ç¡Ö¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¿´¾ð¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢È¬±À¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿¤«¡×¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÈÂ´¶È¸å¤Ë¼ê»æ¤ò¤¯¤ì¤Ê¤¤¡É¤ÈÅÜ¤Ã¤¿È¬±À
¤³¤ì¤¬È¬±À¤ÎÀ³Ê¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤«¤éÂ¾¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÃÍ¤¬¿¶¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤³¤ÇÈ¬±À¤Î²áµî¤ÎÎø°¦¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÒ»×¤¤¤·Â³¤±¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸½Âå¤ÎSNS¤Ê¤éÂ¨¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤³¤È¤òÊ¿Á³¤È½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§11ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬ÍèÆüÄ¾Á°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿"¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼"¤ÎÃæ¿È¡Ë
¤½¤¦¡¢È¬±À¤ÏÎø°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Çµ÷Î¥´¶¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤¹¤°¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¡×¤È»×¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢´¶¾ð¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤À¡£
¤½¤³¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤ÄÈ¬±À¤¬¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ë»ê¤ë¤è¤¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤ì¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢È¾Ê¬¡ÖÀ»Êì¡×¤ÇÈ¾Ê¬¡Ö»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥»¥Ä¤â°ìÅÙÅÜ¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â´ñÀ×Åª¤ÊÅ·¤ÎºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤¬Îä¤á¤¿»þ¤Î·ã¤·¤¤È¿Æ°¡£·§ËÜ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤Ë¤«¤¯È¬±À¤¬¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤¦¤Á¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌµºîË¡¤Ö¤ê¤À¡£ÌµºîË¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Ë¼ø¶ÈÃæ¤ËÁû¤°¤È¤«¶µ»Õ¤Ë¥¿¥á¸ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾¾¹¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â¼ê»æ¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢·§ËÜ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¡¢ÅÜ¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Í§¿Í¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â´¶È¤·¤¿¶µ¤¨»Ò¤«¤é¼ê»æ¤¬Íè¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤Ïµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¡È²á¾ê¤Ê²¿¤«¡É¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¬±À¤ÎÂ¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½µ27»þ´Ö¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¼¹É®»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡Öµ¾À·¡×¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ò¡¢È¬±À¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÊÒ»×¤¤¤Î¼ê»æ¤·¤«¤ê¡¢¾¾¹¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤Îå«¤·¤«¤ê¡£È¬±À¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë²á¾ê¤Ê²¿¤«¤òµá¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤»þ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¥Ø¥¤¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
·§ËÜ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤«°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢È¬±À¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤É¡Ö¤³¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¿Í´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£
´Ý»³³Ø¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¿·¹Í¡Ù¡ÊËÌÀ±Æ²½ñÅ¹¡¢1936Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î´Ý»³¤¬·§ËÜ¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë·§ËÜ»þÂå¤ÎÈ¬±À¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¬±À¤«¤é¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌÃ£¤Î¾Ú¸À¤ÏÃúÇ«¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê´Ý»³¤ÏÌøÅÄÔ¢ÃË¤Ë»Õ»ö¤·¤¿Ì±Â¯³Ø¼Ô¤Ç¡¢·§ËÜ¤ÎÈ¬±ÀµìµïÊÝÂ¸¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¢£È¬±À¤Ï¡Ö³Ø¹»±¿±Ä¡×¤Ë²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤Ê¤ó¤È¤â¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°Û¹ñ¤Î¶µ»Õ¤¬ÅÇ¤½Ð¤¹ÍÕ´¬¤Î±ì¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÓÌ¤®¤Ë¹Ô¤¯³ØÀ¸¤¿¤Á¡£°°Õ¤Ç¤âÈ¿¹³¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ê¹¥´ñ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤à¤È¡¢È¬±À¤¬É¬¤º¤·¤âÀ¸ÅÌ¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢´Ý»³¤ÏÇòÊÉ·æ¼¡Ïº¡ÊÅìµþÄëÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢¸Þ¹â¤Ç¶µ¼ø¤Ë¡Ë¤Î¤³¤ó¤Ê¾Ú¸À¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾Ú¸À¤À¡£ÇòÊÉ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤¬·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸Þ¹â¤ÎÅö»ö¼Ô¡×¤Ä¤Þ¤ê³Ø¹»¤Î´ÉÍýÂ¦¡¢¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ö¿Í¤ò¸¯¤¦Æ»¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤Ï¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¶µ»Õ¤ò¥³¥Þ¤È¤·¤Æ¤·¤«°·¤ï¤Ê¤¤³Ø¹»±¿±Ä¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
½µ27»þ´Ö¤È¤¤¤¦½ÅÏ«Æ¯¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¸«¤ë¤È¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£È¬±À¤ÏÀ¸ÅÌ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¼«Ê¬¤òÃÖ¤¤¤¿ÁÈ¿¥¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤Î¶µ°é¼ÔÁü¤È¸½¼Â¤ÎÐªÎ¥¤Ë¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¶Ë¤ï¤º¤«
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â´¶ÈÀ¸¤Ø¤Îº¨¤ßÀá¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î´Ý»³¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈ¬±À¤¬·§ËÜ¤ò·ù¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ç®¿´¤ËÄ´ºº¤·¹Í»¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ý»³¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤ë¤Î¤Ï¾¾¹¾¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬È¬±À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£´Ý»³¤ÏÈ¬±À¤Î¾¸ÊÔ¡Ø¶å½£³ØÀ¸¡Ù¤Ç¡¢·³»ö¶µÎý¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÈÈ¬±À¤¬±¿Æ°¾ì¤Î¶ù¤ÇÃÌµÁ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ò¤µ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤«¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ø¥ë¥ó¤ÎÍßË¾¤ò¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢È¬±À¤Ï¼ø¶È»þ´Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤â¹»Äí¤Ç¥Ñ¥¤¥×¤ò¿á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¶Ë¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¡£¾¾¹¾¤Îº¢¤Ë¤ÏÃåÇ¤ÅöÆü¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¬Î¹´Û¤ËË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢È¬±À¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾¾¹¾¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤Û¤ÉÊé¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼·§ËÜ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ª¤½¤é¤¯È¬±À¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Èæ³Ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¸½ÂåÉ÷¤ËËÝÌõ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¹¥«¤·¤¿ÂÖÅÙ¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¶å½£¤¸¤ã¥¨¥ê¡¼¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°Õ¼±¹â¤¤·Ï¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
´Ý»³¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¬±À¤ÎÁ°Ç¤¤Î³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤¬¿Í·ù¤¤¤ÇÀ¸ÅÌ¤ÎÍèË¬¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·§ËÜÆÈÆÃ¤Îµ¤¼Á¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×·§ËÜ¤Îµ¤É÷
¤µ¤¹¤¬·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î´Ý»³¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÆâ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢È¬±À¤¬¡Ö¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿·§ËÜ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÌ¤ËÈ¬±À¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¼ø¶È¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÀèÀ¸¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢·§ËÜ¤Îµ¤É÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¾¾¹¾¤Ç¤ÏÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÏÃÑ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤È¬±À¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¡ÖÎä¤¿¤¤À¸ÅÌ¤¿¤Á¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ì°ã¤¤¤È¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç´Ý»³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¬±À¤ÎÀ³Ê¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤Á¤ó¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È¤ï¤º¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¡É¤È¤Ï¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿
¼ê¸·¤·¤¤¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÈ¬±À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë40Âå¡£Åö»þ¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¨¤Ð½éÏ·¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¤Âç¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì¤Äµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼þÊÕ¤Î¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¾¹¾¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¾¾¹¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¹¥¤¡¢·§ËÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é·§ËÜ¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Öµë¿©¤Î¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤¬·ù¤¤¤À¤«¤éº£Æü¤Îµë¿©Á´Éô·ù¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤ä¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¼ºÎé¤«¡£»×½Õ´ü¤Î¼«°Õ¼±¤ÈÍÄÃÕ±à»ù¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæÇ¯ÃËÀ¤ÎÂÎ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£
¤è¤¯¤â¤Þ¤¢¡¢¥»¥Ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀµµ¤¤òÊÝ¤Ã¤ÆÅº¤¤¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤ÏÈ¬±À¤È¿Æ¤·¤¯¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î1¿Í¤¬È¬±À¤¬½»¤ó¤À²°Éß¤Î½êÍ¼Ô¤Î¼¡ÃË¡¦ÀÖÀ±ÅµÂÀ¡Ê¸å¤ËÆâÌ³´±Î½¡Ë¡£Èà¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÇ½é¤Î1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ï²°ÉßÆâ¤ÎÊÌÅï¤Ë½»¤ß¡¢½ñÀ¸¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÖÀ±¤Ï¸å¤ËÄ¹ºê¸©ÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¡¢ºÇ½é¤Î¶¦Æ±Êç¶â±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤¿¸ùÀÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÈ¬±À¤Î¶µ°éÅª±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃæÖºÍÎ¡ÖÄ¹ºê¸©¼Ò²ñ»ö¶È¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¡Ø¼Ò²ñ»ö¶ÈÈñ¶¦Æ±Êç¶â±¿Æ°¡Ù¤ÎÇØ·Ê¡¡Ä¹ºê¸©ÃÎ»ö¡¤ÀÖÀ±ÅµÂÀ¤Î»×ÁÛ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÃæ¿´¤Ë¡×¡ØÆüËÜ½Ã°åÀ¸Ì¿²Ê³ØÂç³Ø¸¦µæÊó¹ð¡Ù64¡Ë¡£
¢£È¬±À¤ò¡ÖÊÑ¿Í¤¹¤®¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤âÈ¬±À¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤¿À¸ÅÌ¤È¤·¤Æ¡¢´Ý»³¤Ï¸å¤Ë¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿°Â²ÏÆâËãµÈ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°Â²ÏÆâ¤È¤Î¿Æ¤·¤µ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬¿Ê³Ø¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Î¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¶µ¼ø¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Î¶µ¤¨»Ò¤¬¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¼ê»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈ¬±À¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
ÅÁµÅªµ½Ò¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢°Â²ÏÆâ¼«¿È¤â²¿¤«¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢È¬±À¤Îµ¤¼Á¤È¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢È¬±À¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î°·¤¤¤Ë¤ÏÆóÂò¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤«¡¢¡ÖÊÑ¿Í¤¹¤®¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£·§ËÜ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¾¤ÏÁ°¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£°Â²ÏÆâ¤Ï¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥»¥Ä¤â¤Þ¤¿¸å¼Ô¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£ÀÉ´ã¤Ç¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¾¾¹¾¤Î²øÃÌ¤òÊ¹¤Êâ¤¡¢ÍÕ´¬¤ò¤¯¤ï¤¨¤Ê¤¬¤é¿ÍÎÏ¼Ö¤ÇÁö¤ê²ó¤ë³°¹ñ¿Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥»¥Ä¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤Î¿Í¡¢ÊÑ¿Í¤¹¤®¤ÆÌÌÇò¤¤¤ï¡×¤È»×¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µ¤Æñ¤·¤¤Å·ºÍ¤òËµ¤ËÃÖ¤±¤ë¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÍÇ½¤ò°¦¤Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¤´¤È³Ú¤·¤á¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¡£ÀÖÀ±¤â¡¢°Â²ÏÆâ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥Ä¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¶Ï¤«¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿È¬±À¤Ï¹¬±¿¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤ÏÁ´Á³¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë