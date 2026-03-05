スイスの時計ブランド「ロンジン」が東京・銀座で開催している「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」の発表記念イベントに、2日JRAの坂井瑠星騎手が登場した。

イベントでは、アーカイブ展のテーマの一つである「パイオニア精神」にちなみ、人生で初めて挑戦した経験について質問が飛んだ。坂井は昨年秋の大舞台、ブリーダーズカップ・クラシックの勝利を振り返った。

「去年の秋にブリーダーズカップ・クラシックというレースで勝たせていただき、これが日本人初、もちろん自分としても初めてだったので、そこで勝てたというのが印象的でした」とコメントした。

騎手人生の転機は2022年G1初制覇

また、自身にとっての重要なターニングポイントについても言及。「ジョッキーになってから初めて2022年にG1レースで勝った時です。そこで勝てたのがターニングポイントだなと思います」と回顧した。

続けて「G1ジョッキーになりたくてジョッキーになったので、あの瞬間は忘れられないものですし、自分しか見られない、ゴールした時の景色を見られた時は最高な気分でした」と語った。