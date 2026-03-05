スイスの時計ブランド「ロンジン」は、ブランドの歴史と革新を紹介する「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」を東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザで開催している。2日に行われた発表記念イベントにはJRAの坂井瑠星騎手が登場し、会場を訪れた来場者や関係者の注目を集めた。

坂井瑠星、ロンジンイベントでBCクラシック制覇を回顧「日本人初で勝てたのは印象的」

競馬界と深い関わりがあるロンジン

この日坂井は、1967年の名作を復刻した腕時計「ウルトラ-クロン クラシック」を着用して登場。ロンジンは世界各国の競馬やスポーツの公式タイムキーパーとして知られ、競馬界とも深い関わりを持つ。

展示を見た感想について坂井は、「ロンジン自体は競馬でも馴染みのあるブランドだったのですが、こうして初めて歴史などを知ることができて良かったなと思います」とコメント。着用した時計については「非常にシンプルなのでスーツにも合うなと思いましたし、スーツだけでなく色々なスタイルにも合うと思うので、非常に気に入っています」と語った。