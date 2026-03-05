真木あかりの12星座占い【3/5〜3/11】みずがめ座は「自分の言葉で語る」ことが何より大事

牡羊座

持って生まれた魅力がいっそう輝くとき

パッと花が咲くように見通しが明るくなっていく時期。対人関係においても好感を持たれやすく、交渉や相談事が無理なく前に進む人は多いでしょう。それはひとえに、あなたの日々の努力あってこそなのですが、魅力や印象が高まる時期であることも影響しているはず。今ひとつ停滞感が抜けないという人は、メークやヘアスタイル、装いを変えてみるといいでしょう。折しも春を感じるようなコスメや服が店頭に並ぶ時期。自分に似合うアイテムを見つけて。

牡牛座

ときにはひとり静かに自分と向き合って

あちこちからお誘いが来たり、人脈が大きく広がっていったりとにぎやかな時期。仕事で役に立てば、チャンスにつながればと社交に力を入れたくなる人も多いかもしれませんが、この３月上旬において大切なのは「ひとりの時間」です。喧騒から離れ、心身のケアやデトックスをしてこそ心が整い、大切にすべきご縁や手放してもいい感情が見えてくるでしょう。逆に言えば、ペースを乱してくる相手とは慎重に距離を置くことで、厄を寄せつけずにいられます。

双子座

明るい未来を目指せる仲間を大切にしたい

人間関係が好調。気が合う仲間と親密な関係を維持することで、シビアな状況でも押し負けることのない強さが身につきます。ただ、悪口やグチで連帯感を強めるような空気があると、ささいなことがきっかけでおかしな流れに足を突っ込んでしまうことも。できれば、人を褒めたり建設的な対話が楽しいと思えるようなコミュニティに身を置きたいところ。今は「孤軍奮闘」状態にある人も、できるだけいろいろな人と接点を持って仲間を増やしていきましょう。

蟹座

楽しむ気持ちがチャンスにつながる

仕事において、きらきらと輝くようなチャンスが巡ってきそう。好きなこと、ハマっていることが仕事に直結したり、そこでの方法論が大きなヒントにつながることも多そうです。楽しみながら夢中で仕事に取り組むあなたの姿は、多くの人から好意的に評価してもらえるでしょう。「新しいことをしたい」と考えている人は、外の世界にばかり目を向けていると大事なことを見落としやすいかも。多くの人が培ってきた「積み重ね」の中に、ヒントがあります。

獅子座

自分と違うタイプの人が大事なことを教えてくれる

視野を広げることで夢も可能性も大きく広がっていくとき。この時期の獅子座にとって、世代や地域による価値観の差は「理解し合えない溝」ではなく「自分をアップデートするうえでの重要なヒント」なのだろうと思います。イベントや地域交流で異文化に触れるチャンスがあれば積極的に参加してみるといいでしょうし、友達の趣味に引き入れてもらうなど未知の世界に飛び込んでみるのも有益な体験に。そうしたチャレンジが、素敵な出会いにつながることも。

乙女座

複雑にしないための予防線を張っておいて

お金まわりのことに前向きな見通しがつくでしょう。特に、ローンで購入するような大きな買い物、保険、相続といった物事は、堅実なマネープランを組むことが何より大事です。関係者が複数いる場合、後出しジャンケンのように条件を追加してきたり、関係のない人が話を複雑にしたりすることも。今すぐ決める必要がない場合は、３月中旬までは保留とするのもひとつのアイデアでしょう。下旬から話を再開したほうが、建設的な話ができるだろうと思います。

天秤座

共感し、リスペクトできる相手を選んでいきたい

人間関係が調和的なものに。スムーズに協力態勢をとることができたり、話が円満に進んでいったりと、拍子抜けするほど好調に前進できるでしょう。ただ、これはあくまでも双方がそれぞれに責任感を持ち、やるべきことに対して真摯に向き合っている場合の話。あなたが真剣であっても、相手側に真剣さが欠けていれば成果にはつながらないでしょう。そうした意味で「何をするか」よりも「誰と組むか」はとても大事。自分と同じ熱量を持てる相手を選んで。

蠍座

健康も美しさもどちらもかなえていける

健康運が好調。この時期の健康運は美容運もセットで上がっていきますから、顔色がよくなったり肌にハリが出たりと、生き生きとした魅力があふれ出る人も多そう。ボディメークに力を入れたり、運動をルーティンに組み込んだりと、過ごしやすくなるこの季節に新しい健康習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。ハードに自分を追い込むよりも、楽しく続けられることが幸運のカギです。仕事における人間関係にも、温かで調和的な追い風が吹きます。

射手座

自分が楽しむことが運気アップにつながる

射手座が最も得意とする遊び心を、生かせる星回り。もっと楽しく、もっとワクワクするほうへと創意工夫を凝らしてみると、やりたいことにつながる道は自然と開けていくでしょう。仕事面で新たな動きが起こる時期ですが、プライベートを全力で楽しんでこそ仕事運も安定します。オン・オフのメリハリをつけて、上手に気分転換できると素敵です。ただし、生活の乱れは運気の乱れに直結します。日々のセルフケアや掃除・整理整頓といったものはしっかりと。

山羊座

すべての運の土台は帰って眠りにつくわが家

あちこちからお呼びがかかり、外出の予定が次々と入ってきそう。軽やかで活気にあふれた星回りだけに疲れも感じにくく、積極的に交流を広げたい気持ちになる人も多いだろうと思いますが、日常生活がおろそかになると他人から振り回されやすくなります。忙しくとも、家族と過ごす時間やいたわりの気持ちは忘れずに。家の中はこざっぱりと整え、リラックスして過ごせる空間にしておくことも大事。手が回らない部分は家事代行サービスに依頼するのも◎。

水瓶座

ハートが感じたことをそのまま言葉に

人間関係に明るい兆しが。友達からうれしいニュースが飛び込んできたり、一緒に楽しい時間を過ごせたりと、日々の交流がどんどん楽しいものになっていきます。人を褒めたり、励ましたりするときは「自分の言葉で語る」ことが何より大事。ありきたりな美辞麗句に思いを託すより、心がふわっと温かくなったその様子を言葉に換えてみるといいでしょう。恋を探している人は趣味を通していい出会いが。ただし進展はゆっくり。焦らずにいい友達付き合いを。

魚座

堅実かつ大胆に金運を生かせる

金運が急上昇。この時期の金運はワクワクと胸を高鳴らせる要素をはらみつつも、土台にあるのは堅実さ。自分に合うもの、必要なものを吟味する選択眼がそなわっているので、たとえ衝動買いのノリで買ったものでも最適なチョイスができているはずです。長く使うものであれば、多少お値段ははっても上質なものを選ぶといいでしょう。「貯める」「稼ぐ」ばかりでなく「使う」こともまた金運に恵まれた状態なのだと、この時期の出来事が教えてくれます。