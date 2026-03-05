これがわかれば愛着障害は良くなる！　「愛着障害」急逝した第一人者が最後の著作に書き残した「支援のポイント」

3回にわたりお送りしてきた米澤好史氏（故人）と原良平氏の対談も、いよいよ最終局面に入る。300ページを超える著書『愛着障害スペクトラム』は、米澤氏の畢生の大作となった。おそらくは生前最後のインタビューとなった原氏との対話のなかで、米澤氏は作品に込めた思いと、現場の支援者への期待を熱く語っていた。貴重な記録をぜひ読んでいただきたい。

畢生の大作『愛着障害スペクトラム こどもの気持ち&支援スキル大全』はネット書店などで予約受付中！

前編記事『「不登校」「モンペ」はなぜ増えるのか…心理学者が解き明かす「愛着障害」との意外な関係』より続く。

行動の「禁止」はなぜ効果が出ないのか

【原】具体的な話になるのですが、私のほうから事例を挙げさせてください。「この子は愛着障害スペクトラムだろうな」と思われる小学生が、棒やら木の枝を持って校内を徘徊するというケースがあったそうです。するとベテランの先生が、「危ないから校内に持ち込ませるな」と指示して、それが“支援”として行われる。

ところが、うまくいかないんです。うまくいかないどころか、次のように悪化していきました。子どもの行動がエスカレートしていくんです。

・木に登って枝を折ろうとする

・もっと堅いものを持って来る

・わからないように持ち込んだものを隠す

といった具合です。

もしかしたら全国の先生方も、同じように「禁止」して失敗しているのではないか、なんて思うのですが、先生がこんな相談をうけたとき、どのような代替案をお出しになりますか。

【米澤】これは親御さんでもやってしまいそうなことですよね。“子どもがゲームばっかりやってるから、ゲームを取り上げちゃう”とかね。「現象につながる物を取り上げればうまくいく」という発想は、残念ながら愛着の問題、感情の問題をわかってないから出てくるものと言わざるを得ません。

「なぜこの子は、棒を持って歩くんだろう」「木の枝を持つというのは、どういうことなんだろう」といったことをわかろうとしないで禁止しても、その現象は絶対に消えません。愛着障害に限らず、どんなことだってそうですよ。

禁止するのではなく、子どもが実際に「棒を持ちたい」という気持になったとき、いちばん安全・安心な対応というのは、その棒を「先生と一緒にこう使おうよ」というふうに、先手でこちらから関わっていく。そのようにこちら側から誘っていくことなのです。

これ、うまく誘うことできたら大成功ですよ。「先生と一緒に何かやってると、わざわざ棒なんか持たなくてもいい気持になれる。この人がいい気持にしてくれる」そう子どもが思いはじめたら、いずれ必ず「もうこの棒いらんわ」となります。棒を持つ必要がなくなっていくからです。気になる行動はそうやってなくなっていくわけです。遠回りのように見えますが、これが一番の近道なんですよ。

「気持ちこそ、行動の原因」

【原】なるほど。それにしても、なぜ大人はすぐ禁止に走ってしまうんでしょうね。

【米澤】今回のインタビューの冒頭で出たお話にもつながりますが、禁止に走ってしまう人は、「その子が何故そんなことをするのか」という、「気持ち」の部分を把握しようとしていないからです。

また、「とりあえず、いま起こっている行動をなくせばいい」とも思っている。「この子とどう関わったら気持ちがわかり、子どもが変わっていくのか」という算段を持てていないのです。だから禁止せざるを得ない。そういうことではではないでしょうか。

その子の気持ちこそ、行動の原因です。原因をわかろうとしないで、支援をすることはできません。子どもの行動を目の当たりにして「ワケがわからん！」とおっしゃる方がたくさんいるんですが、実はワケがわからない行動なんか、一切ありません。新刊『愛着障害スペクトラム』にも、私はこう書かせていただきました。

（以下、引用）

不適切行動の原因は、実は本人の感情にあります。感情が十分に発達していないから、こどもは周囲を困らせる行動に出てしまうのです。このことは、支援の方法に関係する重要なポイントなので、必ず覚えておいてください。

と同時に、注意していただきたいことがあります。〈不適切行動の原因が感情にあるなら、歳を重ね人として成熟するにつれ、愛着障害は自然に治るのではないか〉そう期待する方がおられるかもしれませんが、残念ながら自然に治ることはまずありません。

（『愛着障害スペクトラム』43ページ）

（以上、引用）

もちろん、子ども自身はわかってないわけですが、ちゃんと関わってくださる大人なら、理由、原因、気持ちは必ずわかってきます。わかったらもう、支援のポイントが十分揃ったことになるのです。理由、原因、気持ちをつかむヒントを、この本ではしっかり提供いたしました。ぜひいろいろな人に活用していただきたいと思います。

子どもと関わる、気持ちで人と関わる方であれば、どなたにも意識していただきたいことを本に書き、そして本日お話させていただきました。そんなふうに受け止めていただけたら、嬉しいです。

【原】お忙しいところ、ありがとうございました。

＊この記事は米澤氏の生前、2025年12月に収録したインタビューを編集部がまとめました。

畢生の大作『愛着障害スペクトラム こどもの気持ち&支援スキル大全』はネット書店などで予約受付中！

発達障害を抱える子どもたち…「5歳・9歳・13〜14歳」の時期がとくに要注意といえる理由