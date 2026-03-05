ヘグセス米国防長官「インド洋でイラン軍艦を撃沈した」80人死亡　「イランがトランプ暗殺計画」とも指摘

アメリカのヘグセス国防長官は、アメリカ軍の潜水艦がインド洋でイラン軍艦を撃沈させたと明らかにしました。

ヘグセス国防長官：

米潜水艦が、国際水域で安全だと油断していたイランの軍艦を撃沈した。

ヘグセス国防長官は4日の記者会見で、アメリカ軍の潜水艦が前日にインド洋でイランの軍艦を魚雷で撃沈したと発表しました。

現場で救助にあたっていたスリランカ政府によりますと、イランの軍艦には約180人が乗っていて、この攻撃で少なくとも80人が死亡しました。

会見でヘグセス氏はまた、イランがトランプ大統領を暗殺しようとしていたと明かし、「暗殺を企てていたグループのリーダーを追跡し殺害した」と述べました。

暗殺計画の詳細は明らかにされませんでした。

また、ヘグセス氏は対イラン軍事作戦について「アメリカとイスラエルが数日以内にイラン上空を完全に支配する」と述べました。

イラン情勢をめぐっては4日、イランから発射された弾道ミサイルがトルコ領空内に侵入し、NATO（北大西洋条約機構）の防空システムが迎撃したとトルコ国防省が発表しました。