大分県日田市上宮町の藤井隆幸さん（76）が、自宅で購読している新聞を活用して、エコバッグ作りに取り組んでいる。最近趣味として始め、作品は100点を超える。地元の公民館まつりでワークショップを催し、参加者に作り方を指導した。「簡単に作ることができて、やめられない。バッグは災害など非常時の使用にも役立つはずです」と語る。

藤井さんがエコバッグ作りを始めたのは1カ月ほど前。手先を動かせば認知症予防にもなるだろうと、材料が新聞紙とのりだけで、西日本新聞社などが推奨するエコバッグ「新聞ばっぐ」を試しに作ったところ、思ったより簡単にできた。それ以来、多い時には1日5個を作るなど、「はまった」という。

さらに魅力だと指摘するのは、新聞紙面に掲載された写真や全面広告のデザインをエコバッグの「図柄」として、自分で考えて採用できるところ。お気に入りのカラー写真やデザインが外側に向くよう、出来上がりを予想しながら作ると楽しさが増すという。

「朝、新聞が届いたら、記事を読むよりも先に、どの写真や広告がバッグの図柄に使えるか、考えるようになった。そっちの方に目が向いてしまう」と笑う。

∞ ∞

防災士の資格も持つ藤井さん。出来上がったエコバッグの用途について、災害時に公民館などに避難してきた人が枕元に置いて、携帯電話や眼鏡など身の回り品を入れて整理するのにいいかもしれない、と言う。

2月22日に同市の大鶴公民館であった公民館まつりでは、昼休み時間を利用したワークショップを実施。藤井さんが講師役となって制作に興味を持つ市民らに、新聞の折り目を付けたりのり付け部分を教えたりして、次々とエコバッグが完成していった。

ワークショップに参加した、会社員の嶋崎光平さん（32）は「新聞紙でバッグが作れると思ってなかった。お菓子とか入れてみたい」。デイサービス施設職員の坂田哲男さん（75）も「施設の利用者にバッグを作ってもらえば、リハビリにちょうどいいかもしれない」と話した。

藤井さんは「新聞を読むだけではなく、バッグとして記事や紙面が残っていくというのも面白い。もし要望があれば、またワークショップを開くことも考えたい」と笑顔を見せた。

（稲葉光昭）