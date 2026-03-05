長崎県は4日、総額7089億6323万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。2月に知事選があったため、政策的な予算を除いた「骨格予算」となり、規模は前年度当初比3・5％減。平田研新知事の方針を反映した事業などは、6月定例会に提案する補正予算案に盛り込む予定。

新規事業としては、教育関連や子育て支援の項目が目立った。政府主導で進める公立小学校の給食無償化の事業費35億6887万円のほか、乳児の保育園通園支援事業費1229万円や、県立高体育館の空調設備整備事業に3千万円などを計上している。

このほか、振興局再編による県南振興局庁舎整備費として49億8096万円を計上した。

平田氏は今後の予算の「肉付け」について、2日の就任会見で「さまざまな分野において新しく取り組むべきことはある。どの政策を優先するか、改めて庁内で議論したい」と語った。

歳入は、県税収入が前年度当初比1・8％増の1350億円。内訳は地方消費税が359億円で同15・1％増と伸び率が顕著だった。県は、物価高騰に伴う影響や景気回復による消費増などを理由に挙げている。

法人県民税と法人事業税からなる法人2税は同1・6％増の314億円で5年連続の増加を見込む。地方交付税は2301億円で全体の32・5％を占めた。

県の借金に当たる県債は492億円。骨格予算のため上半期分のみ盛り込んだ。貯金に当たる財源調整3基金は120億円を取り崩し、残高は223億円となる。

歳出は、人件費と扶助費と公債費を合わせた義務的経費が3291億円（前年度当初比2・2％増）で全体の46・4％を占める。

県は、当初予算案と2025年度一般会計補正予算案を、11日開会の県議会3月定例会に提案する。会期は30日まで。

（貞松保範）