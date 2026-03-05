モスク（イスラム教礼拝所）建築を通してイスラム教徒と地域社会の相互理解を深めようと、佐賀市の佐賀大学美術館で、展示会が開かれている。壁3面に国内3カ所のモスク内部の映像を投影した「没入ルーム」が見どころの一つ。同市内では2カ所でモスク設置の計画がある中、企画した同大理工学部のラミ・デルベル助教は「モスクが開かれた空間であると実感できる。知ることが安心につながる」と話す。8日まで。

ラミ助教はチュニジア出身のイスラム教徒。建築や都市計画が専門で、2年前から国内のイスラム教建築を訪問している。建設前に「何をするか分からない」と漠然とした不安を抱いた地域住民も、内部に招いて活動を伝えると「一番のサポーターになった」事例があると知った。

佐賀でも「美しい建築を見せながら、イメージを変えることができるのではないか」と考え、国籍、宗教もさまざまな大学院生ら7人と、最先端のデジタル技術を活用した展示を作り上げた。

企画展名は「和と信 日本のモスク建築でつながる」。「没入ルーム」では、東京、神戸、岐阜にあるモスクでラミ助教が撮影した、祈りの時間を告げる「アザーン」や祈りの場面が映し出される。映像では子どもが寝転ぶ姿も見られ、カーペットが敷かれているルーム内でも、ラミ助教は「自由に過ごしてもらってかまいません」と笑う。仮想現実（VR）では各モスク周辺の散策を疑似体験できる。

東京、神戸のモスクの外観が一目で分かる模型も展示。目の見えない来訪者が触れて「よく分かった」と言ってくれたという。各モスクのイマーム（指導者）のインタビュー映像を見ることもできる。

県内の在留外国人のうち、イスラム教徒の割合が高いインドネシア人は増えている。今年1月時点で2595人いるとされ、5年前の4倍以上となった。

インターネット上では、誤解や偏見に基づく主張も散見されており、佐賀市内で進むモスク設置には、さまざまな声があるという。展示会は、設置の動きの前から企画されていたが、ラミ助教は「今のようなタイミングに大切な展示会。知らないことを知りたい気持ちも強いと思うので、ぜひ見に来てほしい」と話している。

同美術館で7日正午から、バングラデシュ出身者との交流会も予定されている。

（田中早紀）