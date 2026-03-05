二科会写真部佐賀支部に所属する写真愛好家の岡康和さん（77）＝みやき町白壁＝が喜寿を記念した個展「花風景四季おりおり2」を同町簑原の「風の館」で開いている。花を中心に撮影する岡さんは「これからもいろんな花に魅せられて撮り続けていきたい」と話す。観覧無料、15日まで。

福岡県内で働いていた20歳ごろに写真を撮り始めたが、東京転勤で一時中断。1995年ごろに活動を再開し、日本の四季を映し出す花をテーマに撮影を続けている。

会場には撮りためた作品から厳選した43点を展示。大分県のJR豊後中川駅で撮影した「桜に包まれて」は、桜や菜の花などが咲き誇る駅に黄色の列車が止まる様子を切り取った。「貴婦人」は自宅の庭で咲き始めたバラを凛（りん）とした風情で収めた一枚。みやき町で二千年ハスを撮影した「希望」は、落ち着いた緑色の葉と薄紅色の花が絵画のような雰囲気を醸し出す。

「品のある写真を大切にしている。今後も心が癒やされ、和む風景を撮っていきたい」と岡さん。個展に合わせて初の写真集を作成し、7日午後2時からギャラリートークも開催する。開場時間は午前10時〜午後5時。10日は休館日。風の館＝0942（94）5822。

（前田絵）