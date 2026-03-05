原発が抱える最大の課題に新たな動きが出た。

経済産業省は原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向け、南鳥島での文献調査を東京都小笠原村に申し入れた。

文献調査は選定手続きの第1段階に当たる。実施されれば、北海道の寿都（すっつ）町と神恵内（かもえない）村、佐賀県玄海町に続く4例目となる。

これまでの3町村と異なるのは、政府が主導した点だ。

政府は2002年から文献調査を受け入れる自治体を募っているが、反応は少ない。応募後に住民の反対を受けて撤回した自治体もある。長崎県対馬市では議会が受け入れの請願を採択した後、市長が応募を拒否した。

手挙げ方式では候補地は増えない。赤沢亮正経産相は今年1月、全国の知事に送った文書で、政府の責任で協力を要請する考えを伝えていた。

南鳥島は小笠原諸島の中心である父島から1200キロほど離れている。全域が国有地で民間人は住んでいない。地質が安定しており、政府が17年に公表した科学的特性マップでは「適地」とされた。

人工知能（AI）の普及や半導体の生産拡大で電力需要が伸びる中、政府は原発の積極活用を推進する。運転する原発が増えれば核のごみも増える。最終処分場の建設は事前調査だけで20年程度を要するといわれ、候補地選定は先送りできない課題だ。

「トイレなきマンション」と指摘される状態のまま、原発を増やした政府の責任は重い。ようやく事態打開へ主体的に動き出したようだ。

政府は今月中旬に小笠原村で住民説明会を開く。進め方は丁寧でなければならない。地元の声にしっかりと耳を傾けてもらいたい。

核のごみは放射線量が極めて高い。最終処分はガラスと混ぜ合わせて固め、金属容器に入れて地下300メートル以上の岩盤層に埋める。

南鳥島は絶海の孤島ならではの課題がある。島の面積は約1・5平方キロで、利用できる土地は限られる。東京都心から約1900キロ離れているため、他の候補地に比べ輸送費用がかさむ。

世界自然遺産に登録された小笠原諸島の範囲には入っていないものの、豊かなサンゴ礁が広がる。環境への配慮は欠かせない。近隣の島国への対応も必要となるだろう。

政府は候補地を10カ所程度まで増やしたい考えで、複数の自治体と調整している。科学的な根拠や地域の意向を公開し、透明性の高い選定過程であるべきだ。

最終処分場の問題で忘れてはならないのは、原発のリスクを誰がどのように負うかという視点である。

原発の多くは過疎地域に建設され、生み出された電力は主に都市部で消費される。原発の恩恵を受ける一人一人が核のごみに対する責任を負っている。九州で暮らす私たちも同じだ。