ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで開幕する。

日本代表の“勝ちパターン”入りが見込まれる松本裕（ソフトバンク）が、本大会への意気込みを示した。東京ドームのグラウンドでの記念撮影で引き締まった表情を見せた右腕は「投げるごとに良くなっている。あとは本番でやってきたことを出せるように」と気を吐いた。

壮行試合と強化試合では計3試合（2月23日のソフトバンク戦での特別練習を含む）に登板し、いずれも1回無失点。安定した投球を続けた。「シーズン同様ぐらいには（仕）上がってきてる」と自信を見せる。起用法については「特に言われていない」としながらも、2月27日の中日戦は七回、3月2日のオリックス戦は八回を任されており、本大会でもセットアッパーとしての起用が濃厚だ。

「国際大会自体が初めてなのでどう転ぶか分からない。どんな形であれ、1イニングをゼロ（点）で終わらせるように工夫してやっていきたい」。昨季のパ・リーグ最優秀中継ぎ投手が、世界を抑え込む時が来た。 （大橋昂平）