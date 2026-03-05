4日、東京高裁は旧統一教会に対し、解散を命じる決定を出しました。これを受けて、教団の財産を清算する手続きが始まり、裁判所が選んだ清算人が本部に入りました。

■教団側弁護士「特別抗告する」

4日、旧統一教会に下された解散命令。これにより、教団の財産を清算する手続きが始まるほか、宗教法人格を失うため、活動に使う不動産の固定資産税などで税制上の優遇措置を受けることができなくなります。

この決定に、教団側の弁護士は…。

教団側の弁護士

「信じられないですね。こんなことがあっていいのか。法治国家ではないという感想につきます。特別抗告をしていく」

最高裁に不服を申し立てる、特別抗告をするとしました。

■手続き開始で教団本部へ 清算人が会見

ただ、財産清算などの解散命令の効力は、最高裁の判断を待たずに始まります。そのため4日夜、教団の本部から出てきたのは、東京地裁が選任した清算人の弁護士です。

そして、本部のシャッターが下ろされると、紙が掲示される様子が。あらゆる出入り口に貼られた紙は、告示書です。

告示書

「本法人の会員や職員であっても本施設内の物品を清算人の許可なく持ち出したり処分したりすることは許されません」

4日午後9時すぎ、その清算人である伊藤尚弁護士が会見を行いました。

清算人 伊藤尚弁護士

「最終的に清算が結了するのがいつになるかは分かりませんけれども、資産の方が支払った負債よりも多ければ、資産を法律の規定等々に従って引き渡しをする。もしそれが少なければ、法律の規定に従った債務超過の場合の処理手続きに進む」

■被害訴える男性「被害者に返済を」

清算人の管理下におかれた、教団本部。

韓国で創立された宗教団体で、合同結婚式などが社会問題となった旧統一教会。信者の家族などからは、多額の献金や霊感商法などの被害を訴える声があがっていました。

元妻が信者で、約1億円の高額献金などが原因で家庭が崩壊したと訴える、橋田達夫さん。今後、教団の財産を清算し、被害者救済手続きが始まることについて…。

約1億円献金・元妻が信者 橋田達夫さん

「本当に一人ひとりの被害者に返済をしていってほしいと、本当に思います。返金、返金、お金を返す以外になにも、いまは望んでいません」

両親が現役の信者だという元2世信者の男性は…。

両親が現役信者 もるすこさん（30代）

「私たち被害者が受けてきた金銭的被害も人権侵害も、たくさん世の中の人に知られていて（解散命令は）当然の結果だと思います。ただこれで終わりにはしてほしくないし、これから解散手続きがしっかりと行われて、清算手続きがしっかりと行われないと、教団を逃がしてしまってはいけない」

■現役信者「私たちも普通の日本国民」

一方、会見場に集まっていたのは現役の信者たち。親も教団を信仰する、2世信者です。裁判所の前と中継をつなぎ、決定を待っていました。

そして、結果がわかると…。

現役信者 小嶌希晶さん（30）

「率直な気持ちとして本当に悲しく残念に思っております。いま現在も300人を超える2世たちが、仕事を休んでこの日駆けつけて見守っていたなかで、たくさんの信者たちが、これからどうなっていくのか、どのようにして信仰を続けていくのか、悩ましい思いや不安な思いでいっぱいです」

こう、語った上で…。

現役信者 小嶌希晶さん（30）

「これから、解散してしまった宗教団体の子どもと、このレッテルを背負って私たちは死ぬまで生きていくことになります。どうか私たちも普通の人間なんだと、日本で生きる普通の日本国民なんだということを、少しでも理解していただきたい」

■政府“被害者などへの支援策を講じる”

東京高裁は解散を命じた理由について、信者による違法な献金の勧誘を防止するための教団の措置は、不十分だとし「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、旧統一教会の解散命令以外に見当たらない」などと説明しています。

法令違反を理由に過去、裁判所が解散命令を出したのは、オウム真理教と明覚寺の2件。

初の解散命令となったのは、麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚を教祖とし、1995年に地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教です。教団は、その後、破産宣告を受けました。

ただ、後継となる3つの団体はいまも活動を続けていて、公安調査庁によると、全国に約1600人の信者がいるということです。

そして、2件目の事例となったのが、明覚寺。霊視商法による詐欺事件を起こしていました。

刑事事件ではなく、民法上の不法行為を「極めて悪質」と認定され、3件目の解散命令となった旧統一教会。

4日、政府は関係閣僚会議幹事会を開き、金銭面に限らず相談・支援体制の強化を含めた被害者などへの支援策を講じるとしています。

（3月4日放送『news zero』より）