ＴＢＳは４日、４月からくりぃむしちゅーの上田晋也（５５）がＭＣを務める新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜、前１１・３５）がスタートすることを発表した。和田アキ子が司会を務め、３月で終了する同局の情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」の後番組となる。

上田が同局の情報番組に出演するのは、２０１９年まで放送された「上田晋也のサタデージャーナル」以来、７年ぶり。生放送の情報番組のＭＣを務めるのは今回が初となる。大役のオファーに上田は「ちょっと考えましたよ。ギャラつり上げようと思って」と笑わせつつ「やりがいのあるお仕事」とうなずいた。

４０年続いた人気番組を引き継ぐ形となり、上田は「アッコさんにお電話させていただきました」と明かす。「『またご挨拶伺います』と言ったら、『わざわざええで、まあ金持って来るんやったら来てほしいけどな』という感じ」の軽快なやりとりがあったという。

番組は出演者の疑問を専門家がその場で解消していくライブ感が特徴で、国内外のニュースを「あなたも当事者です！」というメッセージとともに届ける。日曜の“昼の顔”となる上田は「問題提起や考える糸口、きっかけになれば」と呼びかけ、「僕も４０年、９６歳になるんですかね、そこまでやらせていただこうと…無理っすよ、もちろんね」と楽しげに意気込んだ。