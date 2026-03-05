日本テレビと読売テレビは５日、漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」の第２回大会のエントリーを発表した。

昨年の第１回大会はニッポンの社長が２８７５組の中から勝ち抜き初代王者に。今年も２８００組を超えるエントリーが集まった。前回大会のファイナリストやＭ−１グランプリ、キングオブコントなどの大型賞レースで輝かしい成績を収めた実力派芸人たちが多数参戦する。

予選は３月１６日から東京、３月２５日から大阪でスタート。決勝戦は今年夏に生放送される。優勝賞金は１０００万円。

◆今回のエントリー者の中で、前回大会のファイナリストや大型賞レースで決勝進出の実績がある芸人は以下の通り。（※準優勝以上の実績がある場合は最高実績のみ記載）

・かもめんたる（キングオブコント２０１３優勝、ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・ビスケットブラザーズ（キングオブコント２０２２優勝）

・鬼ヶ島（キングオブコント２０１３準優勝）

・うるとらブギーズ（キングオブコント２０１９準優勝）

・男性ブランコ（キングオブコント２０２１準優勝、Ｍ−１グランプリ２０２２決勝進出）

・コットン（キングオブコント２０２２準優勝、ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・カゲヤマ（キングオブコント２０２３準優勝）

・ななまがり（キングオブコント２０１６決勝進出、ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・ザ・プラン９（Ｍ-１グランプリ２００６決勝進出）

・見取り図（Ｍ-１グランプリ２０１８・２０１９・２０２０決勝進出）

・やさしいズ（キングオブコント２０１８決勝進出）

・からし蓮根（Ｍ-１グランプリ２０１９決勝進出）

・滝音（キングオブコント２０２０決勝進出）

・蛙亭（キングオブコント２０２１・２０２３決勝進出）

・カベポスター（Ｍ-１グランプリ２０２２・２０２３決勝進出）

・ダンビラムーチョ（Ｍ−１グランプリ２０２３決勝進出、キングオブコント２０２４決

勝進出）

・隣人（キングオブコント２０２３・２０２４決勝進出）

・ドンデコルテ（Ｍ−１グランプリ２０２５決勝進出）

・スタミナパン（ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・セルライトスパ（ダブルインパクト２０２５決勝進出）

・にぼしいわし（ＴＨＥ Ｗ２０２４優勝）

・忠犬立ハチ高（ＴＨＥ Ｗ２０２４決勝進出）