「ダブルインパクト」の第２回大会のエントリー発表 ２８００組以上 優勝賞金は１０００万円
日本テレビと読売テレビは５日、漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」の第２回大会のエントリーを発表した。
昨年の第１回大会はニッポンの社長が２８７５組の中から勝ち抜き初代王者に。今年も２８００組を超えるエントリーが集まった。前回大会のファイナリストやＭ−１グランプリ、キングオブコントなどの大型賞レースで輝かしい成績を収めた実力派芸人たちが多数参戦する。
予選は３月１６日から東京、３月２５日から大阪でスタート。決勝戦は今年夏に生放送される。優勝賞金は１０００万円。
◆今回のエントリー者の中で、前回大会のファイナリストや大型賞レースで決勝進出の実績がある芸人は以下の通り。（※準優勝以上の実績がある場合は最高実績のみ記載）
・かもめんたる（キングオブコント２０１３優勝、ダブルインパクト２０２５決勝進出）
・ビスケットブラザーズ（キングオブコント２０２２優勝）
・鬼ヶ島（キングオブコント２０１３準優勝）
・うるとらブギーズ（キングオブコント２０１９準優勝）
・男性ブランコ（キングオブコント２０２１準優勝、Ｍ−１グランプリ２０２２決勝進出）
・コットン（キングオブコント２０２２準優勝、ダブルインパクト２０２５決勝進出）
・カゲヤマ（キングオブコント２０２３準優勝）
・ななまがり（キングオブコント２０１６決勝進出、ダブルインパクト２０２５決勝進出）
・ザ・プラン９（Ｍ-１グランプリ２００６決勝進出）
・見取り図（Ｍ-１グランプリ２０１８・２０１９・２０２０決勝進出）
・やさしいズ（キングオブコント２０１８決勝進出）
・からし蓮根（Ｍ-１グランプリ２０１９決勝進出）
・滝音（キングオブコント２０２０決勝進出）
・蛙亭（キングオブコント２０２１・２０２３決勝進出）
・カベポスター（Ｍ-１グランプリ２０２２・２０２３決勝進出）
・ダンビラムーチョ（Ｍ−１グランプリ２０２３決勝進出、キングオブコント２０２４決
勝進出）
・隣人（キングオブコント２０２３・２０２４決勝進出）
・ドンデコルテ（Ｍ−１グランプリ２０２５決勝進出）
・スタミナパン（ダブルインパクト２０２５決勝進出）
・セルライトスパ（ダブルインパクト２０２５決勝進出）
・にぼしいわし（ＴＨＥ Ｗ２０２４優勝）
・忠犬立ハチ高（ＴＨＥ Ｗ２０２４決勝進出）