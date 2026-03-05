Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の千賀健永（３４）が、俳優の深川麻衣（３４）主演のテレ東系ドラマ「週末旅の極意３〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」（４月３日スタート、金曜、深夜０・５２）に出演し、深川と恋人役を演じることが４日、分かった。

「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめ直す、新感覚旅ドラマとして好評を博すシリーズ最新作。シーズン１では「夫婦」、シーズン２では「家族」をテーマに描かれ、シーズン３のテーマは「結婚」となる。

深川演じる進藤綾香と、千賀演じる小野隆は付き合って５年目になる恋人同士。互いに結婚を意識するものの、なかなかきっかけをつかめないでいた。そんな中、綾香の誘いで週末旅に出た２人。旅先の絶景や美食に癒やされ、将来について語り合う中で、思わぬ告白が始まる。

テーマの「結婚」について、多様な選択肢が生まれている現代を「個人が尊重されたり、選択の自由が増えていることは、とても生きやすく素敵なこと」だと語った深川。「選択肢が広がっているからこそ悩んだり、周りと比べてしまうこともあるのではないでしょうか」としつつ、「２人が結婚という選択をどう受け止めていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたら」と呼びかけた。

千賀は初めて脚本を手にした際「僕も年齢的に人ごとではないなと思いました」と、役と自身を重ねたという。様々な葛藤の中で「結婚とは何なのかをさまざまな感情を感じながら学んでいく役」だと語り、「この脚本と隆は、僕の大きな挑戦だと思って、苦しみを抱えて自分ができる精一杯の隆をしっかり演じたいと思います」と誓った。