元バレー代表・栗原恵、生後6ヶ月息子の健診 病院で「『えっ!?』って言われて…」エピソード明かす
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する栗原恵（41）が、3日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。「1歳のお子さんのママ」というテーマで「85cm」というキーワードを明かした。
【写真】「すでにイケメン」「足がすでに長い」栗原恵が披露した0歳長男の“顔出し”ショット
「85cm」という数字について、「これは息子の身長なんです」と説明。MCの藤本美貴（41）と横澤夏子（35）が「大きい！」と驚いた。
「身長が85センチ、体重が13.5キロあるんです」とし、「みなさんどれくらいなんだろうと思って…」と話すと、テロップで「1歳0〜5ヶ月 男子の平均 身長76.2センチ、体重9.6キロ」と紹介された。
栗原は「6ヶ月健診で病院に行ったときに、『あちらですよ！』って言われたんですよ。あちら？って思ったら1歳半健診…」と説明。「『うちの子6ヶ月なんです』って言ったら『えっ!?』って言われて、しょうがなくみたいな感じで（笑）」と、エピソードを紹介した。
なお、出産時の体重は3220グラムだったとも話し、横澤らは「そこからどんどん成長したんだね」などと話していた。
栗原は2024年9月、モデル兼フォトグラファーのKouki氏との結婚と妊娠を発表。同年12月に第1子となる男児を出産したことを報告していた。
【写真】「すでにイケメン」「足がすでに長い」栗原恵が披露した0歳長男の“顔出し”ショット
「85cm」という数字について、「これは息子の身長なんです」と説明。MCの藤本美貴（41）と横澤夏子（35）が「大きい！」と驚いた。
栗原は「6ヶ月健診で病院に行ったときに、『あちらですよ！』って言われたんですよ。あちら？って思ったら1歳半健診…」と説明。「『うちの子6ヶ月なんです』って言ったら『えっ!?』って言われて、しょうがなくみたいな感じで（笑）」と、エピソードを紹介した。
なお、出産時の体重は3220グラムだったとも話し、横澤らは「そこからどんどん成長したんだね」などと話していた。
栗原は2024年9月、モデル兼フォトグラファーのKouki氏との結婚と妊娠を発表。同年12月に第1子となる男児を出産したことを報告していた。