深川麻衣、キスマイ千賀健永と恋人役に「週末旅の極意」シーズン3放送決定
【モデルプレス＝2026/03/05】テレビ東京では、4月3日よりドラマ25枠にて「週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」（毎週金曜深夜24時52分〜）を放送決定。女優の深川麻衣が主演を務め、Kis-My-Ft2の千賀健永が共演することがわかった。
本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。2023年7月に放送が始まると、旅先での絶景や作品の世界観が人々の旅行欲を刺激し、実際にロケ地へと赴く視聴者が続出。2025年1月にはシーズン2が放送され、今回シーズン3の放送が決定した。観る人の旅行欲をかき立てる大人のための至福の旅ドラマが、新たなテーマで帰ってくる。
シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう。
付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役に、映画「パンとバスと2度目のハツコイ」で映画初出演にして主演を果たし、「第10回TAMA映画賞最優秀新進女優賞」を受賞、その後も、ドラマ「キンパとおにぎり」（テレ東）や「良いこと悪いこと」（日本テレビ）、映画「終点のあの子」や「架空の犬と嘘をつく猫」など数多くのドラマ・映画・CMにひっぱりだこの俳優・深川が決定した。
そして、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役を、Kis-My-Ft2のメンバーとして音楽活動やバラエティー番組などで幅広く活躍する傍ら、ドラマ「レプリカ 元妻の復讐」（テレ東）、「彼女がそれも愛と呼ぶなら」（日本テレビ）など数多くの作品でインパクトのある役柄を演じ、俳優としても注目を浴びる千賀が演じる。
各話で訪れる旅先にも注目が集まる本作。ORIX HOTELS ＆ RESORTS（運営：オリックス・ホテルマネジメント／株）特別協力のもと、旅先の圧巻の景観、ご当地ならではのグルメやお酒、そして家族とともに過ごすあたたかな雰囲気の宿泊先が、「旅ドラマ」だからこその“旅情感”を作り出す。
本作の放送を記念して、広告付き無料配信サービス「TVer」など（TVer・テレ東HP・Lemino）で、シリーズ1作目「週末旅の極意〜主婦ってそんな簡単じゃないもの〜」、シリーズ2作目「週末旅の極意2〜家族って近くにいて遠いもの〜」が期間限定で再配信される。（modelpress編集部）
人材派遣会社の転職エージェント。とあることがきっかけで、付き合って5年が経つ恋人・隆に対してお互いが結婚というものについて考えるための旅を提案する。
【コメント】
シーズン3では、「結婚観」が大きなテーマになっています。時代が進むにつれて、個人が尊重されたり、選択の自由が増えていることは、とても生きやすく素敵なことだと感じています。その反面で、選択肢が広がっているからこそ悩んだり、周りと比べてしまうこともあるのではないでしょうか。交際5年目の2人が、週末旅をしながら結婚という選択をどう受け止めていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います。そして全国各地の素敵な宿や景色、美味しいご飯がたくさん登場するので、このドラマが皆さんの旅のきっかけにもなったら嬉しいです。
綾香の恋人で、保険会社の営業勤務。結婚はいつかするものだと思っているがきっかけを掴めずにいる。周囲からのプレッシャーを感じながら綾香との将来を真剣に考え始めた頃、突然週末旅を提案される。
【コメント】
このドラマは「結婚のあり方」という、現代社会でたくさんの人が抱えているものを題材にしています。脚本を初めて読んだとき、僕も年齢的に人ごとではないなと思いました。異なる性別であり、育った環境や価値観も違う。そんな大きく違うものを持つ2人が大切な人と長く一緒にいるために譲れないものを守り、時に受け入れ、寄り添う。そんな絶妙で繊細な感情に、徹底的にフォーカスしているストーリーです。僕の役は結婚をする事に現実味を感じていないながらも、年齢的に、そして周りからの影響で綾香との結婚を考え始めます。しかし自分の意思が弱く、勇気を振り絞って伝えてもそれでよかったのか？と後悔を感じる瞬間があるも、綾香の事が愛している。そんな葛藤の中、綾香の予想外の言葉に困惑し、どんどん複雑になっていく。その中で結婚とは何なのかをさまざまな感情を感じながら学んでいく。そんな役です。この脚本と隆は、僕の大きな挑戦だと思って、苦しみを抱えて自分ができる精一杯の隆をしっかり演じたいと思います。
2023年から始まった「週末旅の極意」は、視聴者の皆様のおかげでシーズン3を迎えることとなりました。「人間が持つ、日常における繊細な感情を映し出す」ことをテーマに、旅という非日常のなかで交わされる、限りなく日常的な会話をつないで参りました。今回のサブタイトルにある「結婚」というものは、10人いれば10通りの考え方がある、普遍的でありながら、本当に様々な形がある、定義がとても難しいものであると思っています。このドラマにおける、綾香と隆という2人の考え方もまた、星の数ほどある結婚の形のたった1つに過ぎないと思っていますが、この物語が、どこかにいる誰かの心に少しでも響き、少しでも人生が豊かになれば、それが本望です。深川さんと千賀さんと、現場で沢山話しながら撮影をしています。人の感情はやっぱり難しいと、頭を抱えることもありますが、きっと、素敵な作品になると思います。
「週末旅の極意〜夫婦ってそんな簡単じゃないもの〜」
＃1：3月20日（金）17時00分〜4月18日（土）23時59分
＃2-4：3月20日（金）17時00分〜4月17日（金）23時59分
＃5-8：3月21日（土）17時00分〜4月18日（土）23時59分
「週末旅の極意2〜家族って近くにいて遠いもの〜」
＃1：3月21日（土）17時00分〜4月19日（日）23時59分
＃2-4：3月21日（土）17時00分〜4月18日（土）23時59分
＃5-8：3月22日（日）17時00分〜4月19日（日）23時59分
