暴啾析此ACEes作間龍斗ら、波瑠＆麻生久美子W主演「月夜行路」男性キャスト発表
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、4月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）より、新キャスト4人が発表。胗俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦、田中直樹が出演することがわかった。
【写真】STARTOアイドル＆元乃木坂46メンバー、人気漫画実写ビジュアル
文学オタクのバーのママ・野宮ルナを演じる波瑠、家庭に居場所のない主婦・沢辻涼子を演じる麻生に続き、2人を取り巻く男性キャストが発表された。
胗が演じるのは、ルナの高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事として主演の2人と共に事件解決に奔走する田村徹矢。作間は、涼子の20年以上前の元カレで、主人公たちが大阪で探して回る謎に満ちた人物・佐藤和人を演じる。
渋川は、大阪府警で田村のバディとして活躍する心優しき先輩刑事・小湊弘樹役。田中は、仕事一筋で家庭を顧みない涼子の夫・沢辻菊雄を演じる。「日テレドラマ」公式YouTubeでは、主演の波瑠、麻生、新キャスト4人が出演するドラマの本編映像を公開している。
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・涼子。45歳の誕生日に彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・ルナ。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは殺人事件。夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。
謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる。あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】である。（modelpress編集部）
大阪府警の刑事。野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生。ルナと涼子が曾根崎心中を思わせるある男女の心中事件の第一発見者となった事をきっかけに再会。文学の知識で、捜査協力をするルナのおかげで、事件の真相に迫っていく。
【コメント】
この度、田村徹矢役を演じさせていただくことになりました胗俊太郎です。波瑠さん麻生久美子さんという素敵な役者さんと共演できることをとても楽しみにしております。台本を読んでみて、小説をもとに事件を読み解いていくという魅力的なミステリーになっていると思います。刑事役ということで様々な難解な事件にどのような形で関わっていくのか、皆さんに楽しんでもらえたらなと思います。
麻生久美子が演じる沢辻涼子の学生時代の元カレ。涼子の中ではいつか彼と結婚するに違いないと信じていたが、ある日、突然“想像もしないカタチ”で別れを告げられる。それから20年以上、一切の連絡は途絶えているが、あるキッカケから“大阪で親の跡を継いだ”という情報だけを元に、涼子は和人との再会の旅に出ることに。
【コメント】
ACEesの作間龍斗です。物語が動くきっかけとなる大切な役と伺い、身が引き締まる思いです。これまで文学とはあまり接点のない人生を歩んできましたが、本作を通して、演じながら学ばせていただけたらと思っています。波瑠さんや麻生さんをはじめ、いつも画面越しに拝見していた素敵な先輩方に少しでも追いつけるよう、必死にしがみついていこうと思います。ぜひ、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
大阪府警の刑事。田村とバディを組み事件を捜査している。叩きあげの現場主義らしい強面ながら、おちゃめでミステリー小説好きの一面も。ルナにぞっこんで、ついつい捜査情報をもらしては事件解決の手がかりをもらう。
【コメント】
以前、「真犯人フラグ」で「どっち」が口癖の刑事をやりました。今回の「月夜行路」でも刑事をやらせてもらいます。しかもバディもいます。バディの胗くんと一緒にスパイスで彩りを加え物語を進めていきますので 応援よろしくお願いします。
沢辻涼子の夫。大手出版社の文芸部長として、大物作家の急な呼び出しや接待に追われる毎日で、家庭を顧みず涼子との間にはすきま風が吹いている。
【コメント】
ルナと涼子というタイプの違う2人が、旅をし事件に巻き込まれていく様がとても面白く、そこで見せるルナの洞察力がめちゃくちゃ凄いのです。格好いい！気持ちいい！天晴れ！流石！もうなんて表現していいのかわかりませんが、その鋭さに感嘆致します。そしてルナとの出会いで涼子の人生が動いていくのもとても面白いです。私は仕事一筋、家の事は二の次、三の次にしてしまっている菊雄をしっかりと演じたいと思っています。
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOアイドル＆元乃木坂46メンバー、人気漫画実写ビジュアル
◆「月夜行路」男性キャスト4人発表
文学オタクのバーのママ・野宮ルナを演じる波瑠、家庭に居場所のない主婦・沢辻涼子を演じる麻生に続き、2人を取り巻く男性キャストが発表された。
渋川は、大阪府警で田村のバディとして活躍する心優しき先輩刑事・小湊弘樹役。田中は、仕事一筋で家庭を顧みない涼子の夫・沢辻菊雄を演じる。「日テレドラマ」公式YouTubeでは、主演の波瑠、麻生、新キャスト4人が出演するドラマの本編映像を公開している。
◆波瑠＆麻生久美子W主演「月夜行路 ―答えは名作の中に―」
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・涼子。45歳の誕生日に彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・ルナ。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは殺人事件。夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。
謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる。あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】である。（modelpress編集部）
◆田村徹矢／演：胗俊太郎
大阪府警の刑事。野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生。ルナと涼子が曾根崎心中を思わせるある男女の心中事件の第一発見者となった事をきっかけに再会。文学の知識で、捜査協力をするルナのおかげで、事件の真相に迫っていく。
【コメント】
この度、田村徹矢役を演じさせていただくことになりました胗俊太郎です。波瑠さん麻生久美子さんという素敵な役者さんと共演できることをとても楽しみにしております。台本を読んでみて、小説をもとに事件を読み解いていくという魅力的なミステリーになっていると思います。刑事役ということで様々な難解な事件にどのような形で関わっていくのか、皆さんに楽しんでもらえたらなと思います。
◆佐藤和人（学生時代）／演：作間龍斗
麻生久美子が演じる沢辻涼子の学生時代の元カレ。涼子の中ではいつか彼と結婚するに違いないと信じていたが、ある日、突然“想像もしないカタチ”で別れを告げられる。それから20年以上、一切の連絡は途絶えているが、あるキッカケから“大阪で親の跡を継いだ”という情報だけを元に、涼子は和人との再会の旅に出ることに。
【コメント】
ACEesの作間龍斗です。物語が動くきっかけとなる大切な役と伺い、身が引き締まる思いです。これまで文学とはあまり接点のない人生を歩んできましたが、本作を通して、演じながら学ばせていただけたらと思っています。波瑠さんや麻生さんをはじめ、いつも画面越しに拝見していた素敵な先輩方に少しでも追いつけるよう、必死にしがみついていこうと思います。ぜひ、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
◆小湊弘樹／演：渋川清彦
大阪府警の刑事。田村とバディを組み事件を捜査している。叩きあげの現場主義らしい強面ながら、おちゃめでミステリー小説好きの一面も。ルナにぞっこんで、ついつい捜査情報をもらしては事件解決の手がかりをもらう。
【コメント】
以前、「真犯人フラグ」で「どっち」が口癖の刑事をやりました。今回の「月夜行路」でも刑事をやらせてもらいます。しかもバディもいます。バディの胗くんと一緒にスパイスで彩りを加え物語を進めていきますので 応援よろしくお願いします。
◆沢辻菊雄／演：田中直樹
沢辻涼子の夫。大手出版社の文芸部長として、大物作家の急な呼び出しや接待に追われる毎日で、家庭を顧みず涼子との間にはすきま風が吹いている。
【コメント】
ルナと涼子というタイプの違う2人が、旅をし事件に巻き込まれていく様がとても面白く、そこで見せるルナの洞察力がめちゃくちゃ凄いのです。格好いい！気持ちいい！天晴れ！流石！もうなんて表現していいのかわかりませんが、その鋭さに感嘆致します。そしてルナとの出会いで涼子の人生が動いていくのもとても面白いです。私は仕事一筋、家の事は二の次、三の次にしてしまっている菊雄をしっかりと演じたいと思っています。
【Not Sponsored 記事】