NY原油先物4月限（WTI）（終値）

1バレル＝74.66（+0.10 +0.13%）



ニューヨーク原油の２０２６年４月限は小幅続伸。石油輸出の要所であるホルムズ海峡の閉鎖が長引くと世界中で石油在庫の取り崩しが始まり、需給がひっ迫する公算であることが相場を引き続き押し上げた。ただ、米ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）が、イランが米国に対して戦争終結に向けた条件を提案したと報道したことは上値を圧迫した。



時間外取引で４月限は７７．２３ドルまで上昇後、押し戻されると７３．２８ドルまで下落。ただ、マイナス圏での滞空時間は限定的。通常取引開始後は下げ渋り、プラス圏に切り返して引けた。



