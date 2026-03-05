支持率回復の企みは失敗

トランプ米大統領は2月28日、イスラエルとともにイラン攻撃に踏み切った。

2024年の大統領選で「戦争を終わらせる」と訴えていたトランプ氏だが、2期目就任後は世界各地で軍事介入を実施している。「公約違反」との批判が出る一方、今回のイラン攻撃はこれまでで最も大規模なものとなった。

だが、トランプ氏は開戦時に「差し迫った脅威がある」と主張するのみで、具体的な出口戦略などを示さなかった。このため、2003年のイラク戦争の二の舞になるのではないかとの懸念が米国内で広がっている。

トランプ氏はイラン攻撃をテコに支持率を回復させる狙いがあったと指摘されているが、この企みは失敗に終わった。

もうどうにもとまらない？

ロイターなどが3月1日に公表した世論調査の結果で、イラン攻撃を「不支持」と回答した米国民は43％に達し、「支持」の27％を上回った。

またトランプ氏による米国の利益追求のための軍事力行使は、56％が「度が過ぎている」との見方を示した。今回の調査はイラン攻撃による米軍関係者3人の死亡が発表される前に行われたものだ。

MAGA派も含めて微妙な反応

トランプ氏はイラン攻撃が4週間以上続くとの見通しを明らかにしている。戦争が長期化するにつれて不支持の比率がさらに高まるのは確実だろう。

トランプ氏の岩盤支持層であるMAGA（米国を再び偉大に）派の反応も微妙だ。

ロイターは2月28日、MAGA派の一部有力者らはイラン攻撃に反対を表明し、今年11月の中間選挙で共和党が不利になると警告を発したが、現時点で支持層の決定的な離反にはつながっていないと報じた。

トランプ氏は11月の中間選挙に向けて巻き返しを図ろうと躍起になっているが、一向に成果が上がらない状況が続いている。

2月24日の連邦議会での一般教書演説も徒労に終わった感が強い。トランプ氏は昨年1月以降の経済業績を誇示し、経済の活況はかつてないほどだと豪語したが、米国民の大多数はそのように考えていない。

ロイターなどが2月27日に発表した世論調査では、「米国経済は活況を呈している」というトランプ氏の主張について、68％が「同意しない」と回答した。

今年80歳、バイデン氏批判がブーメランに

ニューヨーク連銀が昨年第4四半期の米国の家計債務総額は18兆7800億ドル（約2900兆円）と過去最高となり、住宅ローンや学生ローンで延滞の増加傾向が目立っているとの調査結果を示したように、米国民の懐事情は厳しくなる一方だ。

トランプ氏の浮世離れした現状認識を聞くにつけ、リーダーとしての資質に問題があるのではないかと思えてならない。米国民もトランプ氏の執政能力に疑問を投げかけ始めている。

ロイターなどが24日に発表した世論調査で、61％がトランプ氏は加齢に伴い不安定になっていると回答した。与党・共和党の支持層の3割も同様の見方を示した。

今年6月に80歳を迎えるトランプ氏は、任期終了時に歴代大統領の高齢記録を更新する見通しだ。トランプ氏はバイデン前大統領の年齢や判断力の衰えをさかんに攻撃していたが、皮肉にも今度は、批判の矛先が自身に向けられている形となった。

米国の大統領が2代続けて「加齢による判断力の低下」を危惧される現状は、国際社会にとってマイナス以外の何ものでもない。

あふれ出る自己顕示欲

一般的には、年を重ねると老化への不安から自己顕示欲が強くなると言われる。この傾向が顕著なのはトランプ氏だ。

共和党が主導するフロリダ州議会は2月20日、パームビーチ国際空港をドナルド・J・トランプ大統領国際空港に改称する法案を可決した。同空港はトランプ氏の私邸マール・ア・ラーゴからわずか数分の距離にある。

世界中の建物に自身の名前を冠してきた不動産王トランプ氏は、前例のない規模で米国に自身の足跡を残そうとしている。

トランプ氏が理事として側近を送り込んだ首都ワシントンの総合文化施設「ジョン・F・ケネディ舞台芸術センター」では、昨年12月に「ドナルド・J・トランプ・アンド・ジョン・F・ケネディ舞台芸術センター」への名称変更が決定した。国務省も同月、「米平和研究所」を「ドナルド・J・トランプ平和研究所」に改めた。

イラン攻撃も、トランプ氏の自己顕示欲を満たすことが本当の理由だったと考えれば合点がいく。50年近く米国と対立してきたイラン・イスラム体制を崩壊させれば、間違いなくトランプ氏の名は後世に語り継がれることになるからだ。

共和党内での求心力も赤信号

だが、あまりにも危険な賭けだ。

ロイターは3月2日、イラン攻撃は11月の中間選挙に向けた政治リスクになると、側近がトランプ氏に警告していたことを報じた。有権者が生活難にあえいでいる最中の大規模な軍事作戦は、議会で共和党の多数派維持を阻害するのではないかという見方だ。

暴走老人ぶりが災いして、トランプ氏の共和党内での求心力も落ちているようだ。

2月中旬、ケンタッキー州選出の共和党下院議員トーマス・マッシー氏は、共和党の予備選が集中する3〜5月を過ぎれば、中間選挙に出馬する意向の議員からも離反する動きが顕著になるとの見解を示した。中間選挙を戦う前に、共和党内で内紛が起きる可能性も排除できなくなっているのだ。

悩める超大国の今後の動向について、引き続き高い関心を持って注視すべきだ。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部