¡Ú£Ê£±À¶¿å¡Û¥æ¡¼¥¹¤«¤é¾º³Ê¤Î£Í£Æ¿ËÀ¸ÎÃÂÀ¡¡£ÃÂçºåÀï¤Î£·Æü¤Ï£±£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡£Ê£±À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï£´Æü¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç°ìÉôÈó¸ø³«¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡Ê£·Æü¡Ë¤Î£ÃÂçºåÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¶¿å¥æ¡¼¥¹¤«¤éº£µ¨¾º³Ê¤·¤¿£Í£Æ¿ËÀ¸ÎÃÂÀ¡Ê£±£·¡Ë¤À¡£Àè·î£¸Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î£³»î¹ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡££Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Îý½¬»î¹ç¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¤â¡Ö¹¶·â»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤±¡×¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤¹¤è¤¦·ãÎå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££·Æü¤Ï£±£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¤³¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¡£¥æ¡¼¥¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ë¿Ê¤àÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡££³Ç¯´Ö¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ½ÐÈÖ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£