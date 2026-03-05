・「どんな味のクッキーが好き？」の結果は…

・1位 … チョコ 37%

・2位 バター 33%

・3位 ナッツ 21%

・4位 抹茶 6%



※小数点以下四捨五入



38,332票

