「どんな味のクッキーが好き？」＜回答数38,332票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第459回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんな味のクッキーが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんな味のクッキーが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
抹茶のポルボローネ
【材料】（約 18個分）
薄力粉 50g
アーモンドプードル 30g
抹茶 15~25g
バター 50g
粉糖 25g
<仕上げ用>
抹茶 適量
粉糖 適量
【下準備】
1、薄力粉、アーモンドプードル、抹茶は合わせてふるっておく。
2、バターは常温において柔らかくしておく。
3、オーブンを180℃に予熱しておく。
4、天板にオーブンシートを敷く。
【作り方】
1、ボウルにバターを入れ、泡だて器でクリーム状に柔らかくなるまで混ぜ、粉糖を加えさらにふわっとするまで混ぜる。
バターにしっかり空気を含ませること。また砂糖は粉糖を使うことがほろほろした食感のポイントです。
2、合わせてふるった粉類を、2〜3回に分けて加え、その都度ゴムベラで切るように混ぜる。粉気がなくなるまで混ぜる。
3、(2)の生地を18等分にし、丸く丸めて天板に並べる。
丸めにくい場合は、生地をラップで包んで一度冷蔵庫で30分ほど冷やすとよい。また、しっかり均等に等分したい場合は、生地を平らにし、包丁で切ると良い。
4、180℃に温めたオーブンで10〜12分焼く。焼けたら天板のまま冷まし、粗熱が取れたら網の上におき、冷ます。
焼きたてをすぐに触ると崩れる場合があるので、冷めるまで必ずそのまま置きましょう。
5、ポリ袋に＜仕上げ用＞の粉糖と抹茶を入れ口を閉めて振り、その中に(4)のクッキーを入れ粉糖をまぶす。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんな味のクッキーが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんな味のクッキーが好き？」
・「どんな味のクッキーが好き？」の結果は…
・1位 … チョコ 37%
・2位 バター 33%
・3位 ナッツ 21%
・4位 抹茶 6%
※小数点以下四捨五入
38,332票
・2位 バター 33%
・3位 ナッツ 21%
・4位 抹茶 6%
※小数点以下四捨五入
38,332票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
抹茶のポルボローネ
【材料】（約 18個分）
薄力粉 50g
アーモンドプードル 30g
抹茶 15~25g
バター 50g
粉糖 25g
<仕上げ用>
抹茶 適量
粉糖 適量
【下準備】
1、薄力粉、アーモンドプードル、抹茶は合わせてふるっておく。
2、バターは常温において柔らかくしておく。
3、オーブンを180℃に予熱しておく。
4、天板にオーブンシートを敷く。
【作り方】
1、ボウルにバターを入れ、泡だて器でクリーム状に柔らかくなるまで混ぜ、粉糖を加えさらにふわっとするまで混ぜる。
バターにしっかり空気を含ませること。また砂糖は粉糖を使うことがほろほろした食感のポイントです。
2、合わせてふるった粉類を、2〜3回に分けて加え、その都度ゴムベラで切るように混ぜる。粉気がなくなるまで混ぜる。
3、(2)の生地を18等分にし、丸く丸めて天板に並べる。
丸めにくい場合は、生地をラップで包んで一度冷蔵庫で30分ほど冷やすとよい。また、しっかり均等に等分したい場合は、生地を平らにし、包丁で切ると良い。
4、180℃に温めたオーブンで10〜12分焼く。焼けたら天板のまま冷まし、粗熱が取れたら網の上におき、冷ます。
焼きたてをすぐに触ると崩れる場合があるので、冷めるまで必ずそのまま置きましょう。
5、ポリ袋に＜仕上げ用＞の粉糖と抹茶を入れ口を閉めて振り、その中に(4)のクッキーを入れ粉糖をまぶす。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)