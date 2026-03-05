「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）

得意距離で桜の切符をつかみに行く。フェアリーＳ５着から逆襲を狙うサンアントワーヌは４日、荻野極を背に栗東ＣＷで軽快な最終リハを披露。前の馬を見る形で進み、４角で内を回って楽にパスすると、鞍上のアクションに応えてスッと加速。ラストは機敏なフットワークで６Ｆ８１秒５−３５秒９−１１秒３をマークした。

初めてコンタクトを取った荻野極は「馬の気持ちを重視するという指示だった。チャカチャカしていたけど、気乗りが良く、いい前向きさがあった。直線ではキビキビとはしてないけど、具合も良く、力のいる馬場でも気持ちを切らさずにいい脚取りで走れた」と好感触をつかんだ。

敗戦はいずれもマイル戦だ。新潟２歳Ｓでは緩い流れを折り合い、直線で脚を伸ばしたが、後の重賞馬が占めた上位陣に及ばず。前走の５着は外を回ったコース取りの差が出た。ただ、７Ｆ戦に限れば２戦２勝と強さは折り紙付き。「いろいろな競馬ができる。スタートはムラがあるけど、展開はそこまで問わないし、今回もコース含めて問題なく走れていい」と鞍上は力を込める。

昨年結婚を発表後、義父でもある鹿戸師と挑む重賞は、これで２度目。結果を出し、なんとしてもクラシックへ駒を進めたい。「ギアを上げ続けて、長く脚を使える強みがある。レースを見た感じと、しまいの反応がイメージ通りだった」とハイペースになりやすい短距離戦ではもってこいの能力を実感しつつ、「アドリブの利く馬だし、頑張りたい」と気合十分だ。自身としても初の桜の舞台へ−。満を持してこの馬と挑む。