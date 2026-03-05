「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）

デイリー杯クイーンＣ７着から参戦するマルガが、虎視眈々（たんたん）と初タイトルを狙っている。４日の栗東坂路での最終リハは、レースで騎乗する川田を背に４Ｆ５５秒１−４０秒０−１２秒９を計時した。北村助手は「攻めはこれくらいで、雰囲気を味わってもらった。ジョッキーの感触は良かった」と、桜花賞３勝ジョッキーとの初コンタクトに手応えを感じ取った。

前走は折り合いを重視した。五分のスタートから後方待機策を選び、直線で脚を伸ばすも前が止まらなかった。「この時期の牝馬は能力だけでは計算できない部分がある。逃げ一辺倒の競馬ではなくなってきたし、競馬を覚えられたらいいと思う」。調整の難しさと向き合いながら、上のクラスでも通用するスタイルを作り上げようとしている。

同助手は「出来過ぎだった」と無敗で２１年桜花賞を制した半姉ソダシを引き合いに出しつつ、「マルガがきょうだいのなかで一番素直」と性格的な強みを強調する。千四の距離は２走前のつわぶき賞で３着。「まだまだ覚えることが一杯あるけど、２走前にいい競馬をした距離だし、いいと思う」とメンバー最速をマークした末脚の再現を狙う。成長を示し、クラシックへ向かう。