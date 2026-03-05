“WBC勝敗占い”前回大会全的中の大型インコ、今大会を予想 侍ジャパンの運命は？
那須どうぶつ王国は4日、翌日に控えた「2026 ワールドベースボールクラシック」の開幕開催にあわせ、大型インコ・ヨウムのオリビア（20／オス）による1次ラウンドの勝敗占い企画を実施した。
【動画】【WBC】前回大会は的中率100%！ヨウムのオリビアが占う侍ジャパンの運命は！？
本企画は、対戦国の国旗フラッグをオリビアがくわえて選択する形式で行うもので、2014年より継続して実施している同園の人気企画。23年大会では日本戦7試合の勝敗をすべて的中させ、大きな反響を呼んだ。これまでのスポーツ大会における予想実績は、14年から25年までの合計で99戦中53戦的中（的中率53.5％）となっている。
この日の占いでは、日本は1次ラウンドを3勝1敗で通過するという結果に。占い終了後、同園の担当者は「前回大会では日本戦7戦をすべて的中させることができました。今回オリビアは、いつもより少し悩んでいる場面が多かったですが、迷いなく国旗を選んでいました。大会が盛り上がる中で、皆さまと一緒に占い結果を見守りたいと思います」とコメントした。
なお、準々決勝4試合の勝敗占いは13日に開催予定となっている。
■オリビアの予想
3月6日（金）日本 VS. チャイニーズ・タイペイ→【日本】
3月7日（土）日本 VS. 韓国→【韓国】
3月8日（日）日本 VS. オーストラリア→【日本】
3月10日（火）日本 VS. チェコ→【日本】
■各プール通過チーム予想
POOL A（キューバ／パナマ／コロンビア／プエルトリコ／カナダ）
→予想通過チーム：【カナダ】／【コロンビア】
POOL B（アメリカ／メキシコ／イタリア／イギリス／ブラジル）
→予想通過チーム：【イタリア】／【メキシコ】
POOL C（日本／韓国／オーストラリア／チェコ／チャイニーズ・タイペイ）
→予想通過チーム：【日本】／【韓国】
POOL D（ドミニカ共和国／ベネズエラ／オランダ／イスラエル／ニカラグア）
→予想通過チーム：【オランダ】／【イスラエル】
【動画】【WBC】前回大会は的中率100%！ヨウムのオリビアが占う侍ジャパンの運命は！？
本企画は、対戦国の国旗フラッグをオリビアがくわえて選択する形式で行うもので、2014年より継続して実施している同園の人気企画。23年大会では日本戦7試合の勝敗をすべて的中させ、大きな反響を呼んだ。これまでのスポーツ大会における予想実績は、14年から25年までの合計で99戦中53戦的中（的中率53.5％）となっている。
なお、準々決勝4試合の勝敗占いは13日に開催予定となっている。
■オリビアの予想
3月6日（金）日本 VS. チャイニーズ・タイペイ→【日本】
3月7日（土）日本 VS. 韓国→【韓国】
3月8日（日）日本 VS. オーストラリア→【日本】
3月10日（火）日本 VS. チェコ→【日本】
■各プール通過チーム予想
POOL A（キューバ／パナマ／コロンビア／プエルトリコ／カナダ）
→予想通過チーム：【カナダ】／【コロンビア】
POOL B（アメリカ／メキシコ／イタリア／イギリス／ブラジル）
→予想通過チーム：【イタリア】／【メキシコ】
POOL C（日本／韓国／オーストラリア／チェコ／チャイニーズ・タイペイ）
→予想通過チーム：【日本】／【韓国】
POOL D（ドミニカ共和国／ベネズエラ／オランダ／イスラエル／ニカラグア）
→予想通過チーム：【オランダ】／【イスラエル】