4月スタート『未解決の女』に新キャスト・宮世琉弥が参戦！同郷の先輩・鈴木京香と初共演

この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動する『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。

2026年4月にスタートする最新シーズンでは、パワーアップしたミステリーが放送される。

【映像】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』15秒予告

警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート年下上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する『未解決の女』。

先月解禁された黒島に続き、今回から“6係のメンバー”としてもうひとり、20代のフレッシュな新キャスト・宮世琉弥が参戦することが決定した。

宮世はこれまで『恋する母たち』（2020年）や『君の花になる』（2022年）、『ヤンドク！』（2026年）などに出演。2025年には映画で単独初主演、アーティストとしても東京・国立代々木競技場第一体育館での2DAYSライブ、イベントを成功させ、昨年末には日経トレンディ「2026年 来年の顔」に選出された。

超有望株が、『未解決の女』に新風を吹き込む。

◆同郷の主演・鈴木京香も期待！

宮世が演じるのは、6係に配属されて間もない新米刑事・夏目征也。

物憂げな見た目とは裏腹に、お調子者で超おしゃべり――さらに、やる気は人一倍あるが、往々にして空回り。でも、実は鋭い視点＆なんだか憎めない性格で、6係を和ませるポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事を縦横無尽に演じ、新境地を開拓する。

今回は宮世にとって初の刑事役。「いろいろと事前に勉強しながら撮影に臨みます」と意気込む宮世だが、その心の拠り所のひとつとなっているのが、初共演となる主演・鈴木の存在だという。

「勝手ながら出身が同郷の宮城ということで、親近感が湧いています。いろいろ地元のことなど、話せたらいいなと思っています」と胸を躍らせる宮世。対する鈴木も「同郷なので、ご一緒するのがすごく楽しみ！ 今から期待が膨らむ一方です」と声を弾ませる。

最年少メンバーの夏目、さらに若き係長・日名子も加入することで、かつてないフェーズに突入していく6係。世代を超えて築かれていくチームワーク＆新鮮な掛け合いに注目だ。

◆宮世琉弥（夏目征也・役）コメント（全文）

――『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』への出演が決まったときの心境をお聞かせください。

過去のシリーズを見たことがあって、もともと好きなドラマだったので、Season３に参加することができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。大先輩の皆様に囲まれながらドラマを作っていくので、さまざまなことを現場で学ぶことができたら…と思っています。刑事役は初めてなので、いろいろと事前に勉強しながら撮影に臨みます。

――今回が初共演となる主演・鈴木京香さんの印象を教えてください。

鈴木さんとは初めて共演させていただくのですが、勝手ながら出身が同郷の宮城ということで、親近感が湧いています。いろいろ地元のことなど、話せたらいいなと思っています。

――今回演じられる6係の新米刑事・夏目征也を、どうとらえていますか？

以前までのシーズンにはいなかった、新しいスパイスになる人物じゃないかなと思いました。硬い空気に、柔らかい空気を入れてくれる役だと思います。台本を読んでいても、「夏目くん、それはさすがに違うんじゃない？」と思っていたら、逆にそこから新しい捜査のヒントが浮かんでくることも時々あったりして、かなりおもしろいキャラクターになっています。

――大森美香さんが手掛けられた脚本を読まれての感想を教えてください。

あっという間に3話まで読ませていただいて、「こことここがつながってるんだ！」と、いろいろな線がひとつになっていく感覚がすごく癖になりました。本当に楽しみです。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

今回新しいキャラクターとして、『未解決の女』に参加させていただきます。しっかりと自分の役をまっとうして、このドラマに新しい要素を届けられるように頑張ります！