社会貢献をして旅立ちの日を迎えます。新潟市の高校では4日、卒業式を控えた3年生などが、卒業の記念として献血を行いました。



4日、「卒業記念献血」を行ったのは東京学館新潟高校の生徒たちです。卒業式を5日に控えた3年生を中心に希望した30人以上が参加しました。



〈参加した生徒〉

「卒業記念にというのと、社会に貢献できたらなというのも少しあります」



この「卒業記念献血」は生徒に献血をするきっかけにしてもらおうと東京学館新潟高校で40年前から毎年行われています。中には初めて献血をする生徒も…





〈初めての生徒〉「血液型がずっと分からなかったんですけど、それを知れたらいいなみたいな感じで来て」16歳以上からできる献血。初めての参加が多い中、6回目だというこちらの生徒は、意外なスキマ時間に献血に行くといいます。〈参加した生徒〉「テスト終わりに駅に行くと時間が余るんですよ。暇つぶしにちょうどいいなと」県内では10代から30代で献血をする人が15年ほど前に比べて半分近く減っていて、県赤十字血液センターは若い世代の献血を呼びかけています。社会貢献をしてまた一つ大人に近づいた生徒たち。3月5日、旅立ちの日を迎えます。