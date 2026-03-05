4月より放送がスタートする鈴木京香主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官』Season3に宮世琉弥が出演することが発表された。

参考：宮世琉弥「2026年は“二刀流”で突っ走っていきたい」 向井理から学んだ“積み重ね”の姿勢

2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生するや高視聴率を記録、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官』シリーズ。科学捜査が主流となっている今、あえてアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリーが、6年ぶりに再始動する。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する。

宮世が演じるのは、6係に配属されて間もない新米刑事・夏目征也。物憂げな見た目とは裏腹に、お調子者で超おしゃべり、やる気は人一倍あるが、往々にして空回り。でも、実は鋭い視点＆なんだか憎めない性格で、6係を和ませる「ポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事」という役どころだ。

初の刑事役に「いろいろと事前に勉強しながら撮影に臨みます」と意気込む宮世だが、その心の拠り所のひとつとなっているのが、初共演となる主演・鈴木の存在だという。「勝手ながら出身が同郷の宮城ということで、親近感が湧いています。いろいろ地元のことなど、話せたらいいなと思っています」と、胸を躍らせる宮世。対する鈴木も「同郷なので、ご一緒するのがすごく楽しみ！ 今から期待が膨らむ一方です」と声を弾ませている。

また、本日3月5日21時から放送される『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の最終回内で、『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の最新映像を詰め込んだ第2弾ティザー映像が初公開される。

【宮世琉弥（夏目征也役） コメント】●『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』への出演が決まった時の心境過去のシリーズを見たことがあって、もともと好きなドラマだったので、Season３に参加することができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。大先輩の皆様に囲まれながらドラマを作っていくので、さまざまなことを現場で学ぶことができたら…と思っています。刑事役は初めてなので、いろいろと事前に勉強しながら撮影に臨みます。

●今回が初共演となる主演・鈴木京香の印象鈴木さんとは初めて共演させていただくのですが、勝手ながら出身が同郷の宮城ということで、親近感が湧いています。いろいろ地元のことなど、話せたらいいなと思っています。

●今回演じる6係の新米刑事・夏目征也をどうとらえているか以前までのシーズンにはいなかった、新しいスパイスになる人物じゃないかなと思いました。硬い空気に、柔らかい空気を入れてくれる役だと思います。台本を読んでいても、「夏目くん、それはさすがに違うんじゃない？」と思っていたら、逆にそこから新しい捜査のヒントが浮かんでくることも時々あったりして、かなり面白いキャラクターになっています。

●大森美香が手がけた脚本を読んでの感想あっという間に3話まで読ませていただいて、「こことここがつながってるんだ！」と、いろいろな線がひとつになっていく感覚がすごく癖になりました。本当に楽しみです。

●視聴者へメッセージ今回新しいキャラクターとして、『未解決の女』に参加させていただきます。しっかりと自分の役をまっとうして、このドラマに新しい要素を届けられるように頑張ります！

（文＝リアルサウンド編集部）