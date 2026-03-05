深川麻衣が主演を務め、千賀健永が共演する連続ドラマ『週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』が、4月3日よりテレビ東京のドラマ25枠で放送されることが決定した。

本作は、「旅情感」と「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。2023年7月に「夫婦」をテーマにしてシーズン1が放送され、2025年1月には「家族」をテーマにしたシーズン2が放送された。シーズン3となる本作では「結婚」がテーマとなる。

季節は春。綾香（深川麻衣）と隆（千賀健永）が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた...。旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に綾香の口から思わぬ告白があった……。

恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役には『パンとバスと2度目のハツコイ』で映画初出演にして主演を果たし、第10回TAMA映画賞最優秀新進女優賞を受賞すると、その後も、『キンパとおにぎり』（テレ東系）や『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）など数多くのドラマや映画に出演する深川が決定。

そして、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役を、Kis-My-Ft2 のメンバーとして音楽活動やバラエティー番組などで幅広く活躍するかたわら、『レプリカ 元妻の復讐』（テレ東系）、『彼女がそれも愛と呼ぶなら』（日本テレビ系）などに出演する千賀が演じる。

また、各話で訪れる旅先は、ORIX HOTELS & RESORTSが特別協力。旅先の景観、ご当地ならではのグルメやお酒、そして恋人とともに過ごすあたたかな雰囲気の宿も見どころとなる。

なお、本作の放送決定を記念して、ネットもテレ東（テレ東HP、TVer、Lemino）でシリーズ1作目『週末旅の極意～夫婦ってそんな簡単じゃないもの～』、シリーズ2作目『週末旅の極意2～家族って近くにいて遠いもの～』が期間限定で再配信される。

コメント深川麻衣（進藤綾香役）シーズン3では、「結婚観」が大きなテーマになっています。時代が進むにつれて、個人が尊重されたり、選択の自由が増えていることは、とても生きやすく素敵なことだと感じています。その反面で、選択肢が広がっているからこそ悩んだり、周りと比べてしまうこともあるのではないでしょうか。交際5年目の2人が、週末旅をしながら結婚という選択をどう受け止めていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います。そして全国各地の素敵な宿や景色、美味しいご飯がたくさん登場するので、このドラマが皆さんの旅のきっかけにもなったら嬉しいです。

千賀健永（小野隆役）このドラマは「結婚のあり方」という、現代社会でたくさんの人が抱えているものを題材にしています。脚本を初めて読んだとき、僕も年齢的に人ごとではないなと思いました。異なる性別であり、育った環境や価値観も違う。そんな大きく違うものを持つ2人が大切な人と長く一緒にいるために譲れないものを守り、時に受け入れ、寄り添う。そんな絶妙で繊細な感情に、徹底的にフォーカスしているストーリーです。僕の役は結婚をする事に現実味を感じていないながらも、年齢的に、そして周りからの影響で綾香との結婚を考えはじめます。しかし自分の意思が弱く、勇気を振り絞って伝えてもそれでよかったのか?と後悔を感じる瞬間があるも、綾香の事は愛している。そんな葛藤の中、綾香の予想外の言葉に困惑し、どんどん複雑になっていく。その中で結婚とは何なのかをさまざまな感情を感じながら学んでいく。そんな役です。この脚本と隆は、僕の大きな挑戦だと思って、苦しみを抱えて自分ができる精一杯の隆をしっかり演じたいと思います。

松本拓（テレビ東京／監督・プロデューサー）2023年から始まった『週末旅の極意』は、視聴者の皆様のおかげでシーズン3を迎えることとなりました。「人間が持つ、日常における繊細な感情を映し出す」ことをテーマに、旅という非日常のなかで交わされる、限りなく日常的な会話をつないで参りました。今回のサブタイトルにある「結婚」というものは、10人いれば10通りの考え方がある、普遍的でありながら、本当に様々な形がある、定義がとても難しいものであると思っています。このドラマにおける、綾香と隆という2人の考え方もまた、星の数ほどある結婚の形のたった一つに過ぎないと思っていますが、この物語が、どこかにいる誰かの心に少しでも響き、少しでも人生が豊かになれば、それが本望です。深川さんと千賀さんと、現場で沢山話しながら撮影をしています。人の感情はやっぱり難しいと、頭を抱えることもありますが、きっと、素敵な作品になると思います。（文＝リアルサウンド編集部）