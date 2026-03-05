岡山県南部の森の中でシイタケを収穫しようと手をのばしたら…

【この記事の画像を見る】周りの景色にすっかり溶け込んだカエルはどこ？

「え！？なんか違う…」

よく見ると、シイタケと思ったのは、ヒキガエルの二段重ねでした。

筆者の知人が、シイタケと見間違えたのは、冬眠から目覚めたばかりのヒキガエルが2匹重なった姿でした。

（両生類が苦手な場合、画像を見ないでください）

本物のシイタケと比較してみましょう。



そっくりです。

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。



──このカエルはどういう状況なのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「同じ穴から並ぶように姿を現した2匹のヒキガエル。同じ穴から同時に目覚めた2匹のヒキガエルが知らせる、足元の春。これはおそらく西日本に広く分布するニホンヒキガエルでしょうか。

ヒキガエルたちはこの時期が啓蟄と呼ばれていることなど知る由もありませんが、暦の上では啓蟄。暦よりも確かな合図は、地温と雨。

これを彼らの目覚まし時計として目覚めてくるタイミングがまさに啓蟄ですね」

なぜ、二段重ね？

──なぜ、二段重ねなのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「土の中で冬を過ごすヒキガエル、この2匹が同時にでてくるということは、ここは人気物件だったのでしょう。

ヒキガエルは厳しい冬の間、落ち葉の下や石垣の隙間、柔らかい土の中で越冬します。凍らない深さを選び、代謝を極端に落としてじっと春を待ちます。一度ここと決めたら春までそこで過ごすしかありません。越冬場所は生死を分けます。

ヒキガエルにとっての人気物件選びの条件といえば、凍結しない、乾燥しすぎない、外敵に見つかりにくい、の３つでしょうか。

ヒキガエルの越冬場所選びの条件にお隣さんの存在はあまり関係ないらしく、条件のよい場所には複数個体が集まることがあります。同じ穴から2匹出てきたのは、そこがとてもいいところだったからでしょう」

周りの景色に溶け込むカエル、どーこだ？

大野さんがかつて撮影したこの画像、カエルがうまく潜んでいます。よーく探してみてください。周りの景色に溶け込んでいます。

正解は、画面を斜めに横切る枝のそば。周りの色にそっくりです。

繁殖シーズンへ

──このあとのカエルたちは？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「目覚めたヒキガエルがすごもりの場所から戸を開いて、次の目的は繁殖です。暖かくなった雨の夜、水辺へとのんびり向かいます。



複数で越冬していた個体も夫婦ということではなく、これから婚活パーティーへそれぞれ向かっていくことでしょう。

パーティー会場では、繁殖期のオスはやや色味が濃くなり、喉元が張り、前肢の筋肉が目立つこともあります。オスは体色がやや濃くなり、前肢が発達して見えることがあります。

派手な婚姻色はありませんが、どこか精悍な表情になったオスはメスに一生懸命プロポーズを行います。

このプロポーズはとても情熱的で、複数のオスが気に入ったメスをめぐって後ろから抱きつこうとアプローチします。

オス同士の争いには、先に抱きつけたオスは押し合い、体を回転させて振りほどき、ときにはカエルキックを見舞ってライバルを撃退しようとしたり、メスもオスが気に入らなければ暴れてどこかに行ったりしてしまいます。

粗忽もののオスはほかのオスに熱いアプローチをしてしまうことがあり、抱きつかれたオスは怒って『ククク…』という『俺はオスだぞ！放せ！』というリリースコールをすることもあり、粗忽もののオスはバツが悪そうにそっと放したり、人（カエル）違いで抱きつかれたオスが暴れて振りほどいたりもします」

抱接…長いと3日もメスを抱きしめる個体も

──プロポーズがうまくいくと？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「プロポーズがうまくいったオスは後ろからメスをぎゅっと抱き続けます。これを抱接と呼び、長いと3日もメスを抱きしめて離さない個体もいます。

この後、メスはひも状の卵を産みます。一本の卵塊には数千個の卵が含まれます。こうしたて産まれた卵から孵化したオタマジャクシ。

水中で育ち、地域差はありますが約1～2か月で親とは見違えるほど小さなカエルへと変態します。

小さなヒキガエルには過酷なスタートが待ち構えています。変態直後の幼体は、なんとわずか1cm前後。

でっぷりと大きかった親とは全く似ても似つきません。乾燥に弱く、捕食者も多く、生存率は決して高くありません。成体になるまでには数年を要します。

無事に成熟する個体は、ごく一部です。同じ穴から出てきた二匹も、生存競争を生き残った数千分の一だったのでしょう」

ヒキガエルの毒成分に薬効があるという伝承も

「ところで、ヒキガエルといえば、時代劇に出てくるガマの油は有名ですね。

東日本に多いアズマヒキガエルをガマガエルと呼んでいたこと、このヒキガエルの毒成分に薬効があるという伝承から生まれたものでしょう。

ガマの油は、江戸時代にヒキガエルの分泌物などを材料に作られた、切り傷・火傷・あかぎれなどに効く軟膏で、その販売パフォーマンスも有名です。茨城県の筑波山の名物として有名で、侍の姿をした行商人が紙を刀で切るなどして見せるコミカルな口上は、伝統芸として伝承されていますね」

啓蟄（けいちつ）

きょう（5日）は、二十四節気のひとつ、啓蟄。土の中で冬ごもりしていたムシが地面に穴をあけて出てくるころと説明される季節です。

二十四節気は古代中国に発明された、1年間を24に分けた季節の変わり目を表すものです。さらにこの啓蟄の期間を、二十四節気をさらに約5日おきに3つ、1年を5日ごとに72のことばで表現する暦の七十二候でも見てみましょう。

七十二候も古代中国で作られたものですが、江戸時代に日本の気候風土に合うよう改定された『本朝七十二候』、現代では『略本暦』として使われるものが見やすいですね。

二十四節気の啓蟄の期間は、略本暦の七十二候では「蟄虫啓戸（すごもりむしとをひらく）」、「桃始笑（ももはじめてさく）」「菜虫化蝶（なむしちょうとなる）」というなんだか春めいた言葉が並びます。

どこか詩的な響きですが、実は非常に生態学的に理にかなった区切りです。

2026年の啓蟄は 3月5日から3月19日頃まで。

（暦は太陽の位置で決まるため、年によって1日程度前後します。）

ちなみに次の節気は3月20日からで、春分です。



七十二候では、3月5日～9日頃が、すごもりむしとをひらく、3月10日～14日頃が、ももはじめてさく、3月15日～19日頃が、なむしちょうとなる にあたります」

カエルも出てくる季節 すごもりむしとをひらく

（東洋産業 大野竜徳さん）

「ところで、啓蟄や『すごもりむしとをひらく』と聞いて、越冬している虫がもこもこ出てくるイメージはピンときませんね。

ここでの『むし』は古代中国の虫へんの漢字をイメージしてください。

昆虫はいわゆる虫ですが、たとえば哺乳類の蝙蝠（こうもり）、爬虫類の蛇（へび）、両生類の蛙（かえる）、甲殻類の蝦（えび）、軟体動物の蛸（たこ）や蛤（はまぐり）、蜆（しじみ）など、今とは異なる小型の動物を広く含む当時の分類概念で、昔の人は多くの小動物をすべて『ムシ』として認識していたそうです。

身の回りで見ると、そろそろヘビやカエル、そのほかのいろいろな生き物が土から出て動き出す時期だということを昔の人は感じていたのでしょうね。

この観察眼は鋭く、いわゆる現代に生きる私たちがみている虫である昆虫もこの時期くらいから目にすることが増えてきます。

多くの昆虫の活動を科学的に考えると、厳しい冬が過ぎてこれから活動を再開するきっかけは、主に三つ、『気温の上昇』『日長の伸び』『地温の上昇』です」

【気温】

「まずは気温という肌感覚。多くの昆虫はいわゆる変温動物です。多くの昆虫が活発に活動できるようになるのはまだまだ先ですが、春になって活動をはじめる平均気温の目安はおおよそ 10℃前後くらいだと考えてください。

3月上旬、日本の多くの地域で平均気温がこの境界に差しかかります。

まだまだ寒暖差は大きいものの、虫がそろそろ活動できる時間が増え始める時期です」

【日長】

「次に日長というスイッチ。3月になると、朝日が昇るのが早くなり、夕方遅くまで日が沈まなくなって明るい時間、つまり日長ののびが急激になる季節です。

昼と夜の時間が同じになる春分（2026年は3月20日）に向けて、昼の長さが一気にのびていきます。

昆虫の多くは季節の変わり目を日長変化で感じ取ります。平均気温は毎年変化しますが、日長は変わらない。

この仕組みを利用して昆虫は活動や休眠を一斉に行うようにし、これのおかげで餌に困ることなく、パートナーと同じ時期に出てこられるように調整しています。

日長の変化を感じ取って体内でホルモンが調整され、ちょうどこのくらいの時期に休眠打破されて覚醒へと切り替わるものが増えます。温度がブレても、日長は裏切らない。自然界の正確なカレンダーです」

【地温】

「最後に地温という目覚まし時計。



『すごもりむしとをひらく』という表現が秀逸なのは、虫たちが越冬する場所が地中や落ち葉の下だからですね。地温は気温よりも上昇が遅い。

2月中旬まではここ岡山県南部でも雪がちらつき、朝は日陰で氷が張っている日もありましたが、だんだんと夜間の冷えはやわらぎ、暖かいと感じる日も増えてきて、3月になると「寒の戻り」といわれるように寒さは去って時々戻ってくる程度になってきます。

だからこそ、3月上旬は地面の中でそろそろ春が始まるタイミングでもあるのです。虫は空気ではなく、土の温度で目を覚ますことも多いのです」

なむしちょうとなる とは？

──『なむしちょうとなる』はどうでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「七十二候の『なむしちょうとなる』は、あおむしが蝶へと羽化するころを示します。たとえば、暖地では越冬個体が早春から活動を始めるチョウ類がいます。

菜虫といえば葉物野菜につく虫、となると想像されるのはあおむしの成虫のモンシロチョウでしょうか。モンシロチョウは秋、日長が短くなると蛹になるスイッチが入って越冬準備をします。この蛹はただ暖かい場所に置くだけでは羽化しません。

一般的に、秋に蛹になるモンシロチョウの休眠蛹は低温を耐えるための特別な体になっており、低温を経ないと休眠が維持され、温かいままだと「まだ冬が来ない＝春はまだ先だ」と勘違いして、じっと冬を待ち続け、正常な羽化ができずに死んでしまうものが多く出ます。

秋に見つけたモンシロチョウの蛹は、かわいそうだと家の中で温めてしまっていると逆効果で春が来ても羽化できません。

寒い冬、0～10℃の範囲で一定期間の低温に2ヶ月程度さらされることで、はじめて休眠が解除（休眠打破）されて成虫になる準備が整います（期間は個体群や地域で変動し、休眠深度にも差はあります）。

そして休眠打破の準備ができた蛹は、春を感じるおよそ15℃～20℃以上の温度にさらされると、いよいよ体の形成が再開され、10日～2週間ほどで羽化します。

今年は２月にも暖かい日がありましたが、ここ岡山では例年3月上旬には最高気温が15℃を超える日が連続して出てきます。

地域差はありますが、3月中旬以降、南西日本でも初見記録が出始める時期です。ただし、これは全国一律ではなく、北日本ではまだ雪が残る地域もあり、少し遅いところもありますね」