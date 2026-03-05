韓国の金メダル美女、ピンクの大胆ブラトップで視線強奪！「比率がハンパない」アスリート体型

韓国のオリンピック金メダリスト、イ・ユビンの“アスリート体型”がファンを虜にしている。

【写真】イ・ユビン、ベッド上で見せたキス顔SHOT

イ・ユビンは最近、インスタグラムでハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ピンク色のブラトップにレギンスを合わせたスポーティなコーディネートに身を包んだイ・ユビンが写っている。レジスタンスバンドを両腕に付けて頭上に掲げたり、バレエバーに脚をのせて柔軟さを披露したりと、ピラティスに励む様子が伝わる。

何より目が行くのは引き締まったアスリート体型。スラリと伸びる美脚はさることながら、腹筋がハッキリとあらわになったウエストなどを惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘づけにさせていた。

投稿には、「すべてを持ってる」「めちゃくちゃ可愛い！」「比率が半端ない」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ユビンInstagram）

イ・ユビンは2001年4月23日生まれの24歳で、スピードスケート・ショートトラック選手として活動している。高校1年時の2018年には平昌五輪で女子3000mリレー金メダル獲得に貢献し、2022年北京五輪でも女子3000mリレー銅メダルを獲得するなど、韓国ショートトラック界の有力選手として人気を集めている。