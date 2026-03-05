深川麻衣×キスマイ千賀健永が恋人役で共演！ドラマ『週末旅の極意 3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

深川麻衣が主演を務め、Kis-My-Ft2の千賀健永が共演するドラマ『週末旅の極意 3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』が、4月3日より放送されることが決定した。

■1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう

本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめ直す、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。2023年7月に放送が始まると、旅先での絶景や作品の世界観が人々の旅行欲を刺激し、実際にロケ地へと赴く視聴者が続出。2025年1月にはシーズン2が放送され、2026年、ついに待望のシーズン3の放送が決定。観る人の旅行欲をかき立てる大人のための至福の旅ドラマが、この春、あらたなテーマで帰ってくる。

シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かう。

付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役に、映画『パンとバスと2度目のハツコイ』で映画初出演にして主演を果たし、「第10回 TAMA映画賞最優秀新進女優賞」を受賞、その後も、ドラマ『キンパとおにぎり』（テレ東）や『良いこと悪いこと』（日本テレビ）、映画『終点のあの子』や『架空の犬と嘘をつく猫』など数多くのドラマ・映画・CMにひっぱりだこの俳優・深川麻衣が決定。

そして、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役を、Kis-My-Ft2のメンバーとして音楽活動やバラエティ番組などで幅広く活躍する傍ら、ドラマ『レプリカ元妻の復讐』（テレ東）『彼女がそれも愛と呼ぶなら』（日本テレビ）など数多くの作品でインパクトのある役柄を演じ、俳優としても注目を浴びる千賀健永が演じる。

さらに各話で訪れる旅先にも注目の本作。ORIX HOTELS & RESORTS特別協力のもと、旅先の圧巻の景観、ご当地ならではのグルメやお酒、そして家族とともに過ごす温かな雰囲気の宿泊先が、「旅ドラマ」だからこその“旅情感”を作り出す。

■ストーリー

ひとりでも生きていけるようになった現代。この春、私たちの「結婚」を決める旅、「週末旅」がはじまる。

季節は春。綾香と隆が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた…。

旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごすふたり。だが、将来について語り始めた隆に綾香の口から思わぬ告白があった。

結婚をしない選択。子どもを持たない人生。多様な生き方が認められ、ひとりでも生きていける時代。「結婚」という人生の旅は、人を解放させるのか、それとも何かに閉じ込めるのか。この春、数々の絶景を舞台に私たちの結婚を決める旅、「週末旅」がはじまる…。

■深川麻衣 コメント

■千賀健永 コメント

■監督・プロデューサー・松本拓（テレビ東京）コメント

■番組情報

ドラマ25『週末旅の極意 3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』

04/04（金）スタート

毎週金曜24:52～25:23

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

BSテレ東：04/06（月）スタート 毎週月曜24:00～24:30

配信： 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

主演：深川麻衣

共演：千賀健永

脚本：山崎佐保子（「崎」は、たつさきが正式表記）

監督：北畑龍一、松本拓（テレビ東京）

(C)「週末旅の極意 3」製作委員会

■関連リンク

番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/shumatsutabi3/

■【画像】深川麻衣、千賀健永の写真