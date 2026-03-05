日経225先物：5日夜間取引終値＝2130円高、5万6380円
5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2130円高の5万6380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては2134.46円高。出来高は2万6285枚だった。
TOPIX先物期近は3775ポイントと前日比137ポイント高、TOPIX現物終値比141.33ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56380 +2130 26285
日経225mini 56385 +2110 372764
TOPIX先物 3775 +137 42283
JPX日経400先物 34175 +1365 3287
グロース指数先物 727 +21 1482
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
