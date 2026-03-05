　5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2130円高の5万6380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては2134.46円高。出来高は2万6285枚だった。

　TOPIX先物期近は3775ポイントと前日比137ポイント高、TOPIX現物終値比141.33ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56380　　　　 +2130　　　 26285
日経225mini 　　　　　　 56385　　　　 +2110　　　372764
TOPIX先物 　　　　　　　　3775　　　　　+137　　　 42283
JPX日経400先物　　　　　 34175　　　　 +1365　　　　3287
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　 +21　　　　1482
東証REIT指数先物　　売買不成立

