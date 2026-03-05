◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節(3月1日〜4日、オーストラリア)

サッカー女子アジアカップは日本時間4日、グループステージ第1節が行われ、C組の日本はチャイニーズ・タイペイに2-0で勝利しました。

試合は前半から日本が攻め立てる一方的な展開となり、後半16分に谷川萌々子選手のシュートで先制。後半47分には清家貴子選手のヘディングシュートで追加点を挙げ、2-0で勝利しました。

日本と同じC組のベトナム対インドは同点の後半アディショナルタイムにベトナムがゴールを決め勝利しています。

A組では開催国オーストラリアが先制点を挙げ、そのまま1点を守り抜き、フィリピンに勝利。韓国はイランに3得点で快勝し、首位に立ちました。

B組では北朝鮮がミョン・ユジョン選手のハットトリックでウズベキスタンに3-0で勝利し、勝ち点3で首位に立ちました。中国は前半に2点を挙げバングラデシュに勝利し、組2位につけています。

▽第1節結果(3月1日〜4日)

【グループA】

オーストラリア 1-0 フィリピン

韓国 3-0 イラン

【グループB】

北朝鮮 3-0 ウズベキスタン

中国 2-0 バングラデシュ

【グループC】

日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ

ベトナム 2-1 インド

▽日本の日程3月7日 GS第2節 vsインド3月10日 GS第3節 vsベトナム3月13〜15日 準々決勝3月17〜18日 準決勝3月19日 順位決定戦3月21日 決勝