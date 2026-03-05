「有力馬次走報」（４日）

◆右前脚の軽靱帯炎が再発し、引退となったブローザホーン（牡７歳、栗東・吉岡）は、東京都にあるＪＲＡ馬事公苑で乗馬になることが決定した。吉岡師は「転厩馬ですが、初めてＧ１を勝たせてもらって、オーナーや馬に感謝しています。いい余生を送って欲しいです」と語った。

◆オーシャンＳ２着のレイピア（牡４歳、栗東・中竹）は高松宮記念（３月２９日・中京、芝１２００メートル）へ向かう。４着のママコチャ（牝７歳、栗東・池江）も同レースへ。「オーシャンＳは外枠が響きましたね。体調は良かったです」と池江師。登録していたドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１（２８日・ＵＡＥメイダン、ダート１２００メートル）の招待は届かなかった。僚馬で仁川Ｓ２着のムルソー（牡５歳）はアンタレスＳ（４月１８日・阪神、ダート１８００メートル）や平安Ｓ（５月２３日・京都、ダート１９００メートル）を視野に入れる。オーシャンＳ５着のヨシノイースター（牡８歳、栗東・中尾）は、引き続き田辺で高松宮記念へ。

◆栗東・友道勢の動向。キャピタルＳ７着後、休養していたジュンブロッサム（牡７歳）は、ダービー卿ＣＴ（４月４日・中山、芝１６００メートル）で復帰する。鞍上は荻野極。僚馬のシヴァース（牡５歳）は六甲Ｓ（２９日・阪神・芝１６００メートル）へ。グランヴィノス（牡６歳）は裂蹄のため放牧に出された。

◆栗東・須貝勢の動向。根岸Ｓ９着のインユアパレス（牡５歳）は黒船賞（２４日・高知、ダート１４００メートル）を目指す。ダイヤモンドＳ１５着のファウストラーゼン（牡４歳）は大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）を予定。同レース６着のショウナンバシット（牡６歳）は日経賞（２８日・中山、芝２５００メートル）を視野に入れる。オーシャンＳ１３着のフリームファクシ（牡６歳）は京王杯スプリングＣ（５月２日・東京、芝１４００メートル）を視野に調整。佐賀記念５着のデルマソトガケ（牡６歳）はダイオライト記念（１１日・船橋、ダート２４００メートル）へ。北九州短距離Ｓ３着のプルパレイ（騸７歳）は米子城Ｓ（１５日・阪神、芝１２００メートル）へ向かう。洛陽Ｓ３着のリラボニート（牝５歳）は田山で愛知杯（２２日・中京、芝１４００メートル）へ。戎橋Ｓを制したアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田）は、幸で同レースへ。