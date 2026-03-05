渡辺謙＆二宮和也、WBC特別授業 勝つために必要な「メンタル」「組織力」を学ぶ
日本テレビ系『世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック 2時間SP』が、きょう5日午後7時から放送される。今回は「ワールドベースボールクラシック」の特別授業となる。
【番組カット】レギュラー陣と並ぶ二宮和也＆渡辺謙
メンタルについて教えてくれるのは2023年のワールドベースボールクラシックでヘッドコーチを務め、侍JAPAN世界一奪還に貢献した白井一幸先生。「勝つ」ために必要なメンタル術について学ぶ。白井先生が「いらない」と話す、ついつい言ってしまいがちな「ある言葉」とは。
さらに、前回大会で窮地に追い込まれた侍JAPAN。空気を一変させた大谷翔平の一言に堺校長も「それ台本ないですよね」と感嘆。勝負につきものの「緊張」との向き合い方も伝授。過去の大会で見せた、侍JAPANの戦う姿から学べることとは。秘蔵映像と共に学ぶ侍JAPANのメンタル術。私たちの日常生活にもいかせること間違いなしの内容になっている。
2時間目は、日本人メジャーリーガー史上最多5度のポストシーズン出場、引退後にはパドレスのアドバイザーとしても活躍した斎藤隆先生を迎え、「侍JAPANの前に立ちはだかる海外の注目選手」を学ぶ。強豪のアメリカ代表、ドミニカ代表には大谷と因縁ある選手がいる。直接対決は見られるのか。キューバ代表にも「二刀流」の選手が。その意外な活躍ぶりが明らかになる。さらに、今大会ライバルとなる海外選手に直撃。侍JAPANの要注意選手について語る。
続いては侍JAPANの選手を支える最新技術の授業。大谷翔平選手が装着しているベストに隠された驚きの機能とは。さらに、ドジャースが導入した最新のベッドで疲労回復にかかる時間が大幅に短縮するという。スタジオではVRを使った最新技術が登場し、二宮和也・渡辺謙・有田哲平が実際に体験する。今大会導入される最新機器、ピッチコムについて渡辺謙が選手に直接インタビュー。試合をより面白く見るための情報が盛りだくさんとなる。
自身もワールドベースボールクラシックで優勝経験がある内川聖一先生が、伊東勤先生と共に勝つ組織に必要なことを伝授。過去の秘蔵映像はもちろん、ワールドベースボールクラシックの裏側マル秘話も飛び出し、組織にとって大切な5つのことを教える。
ダルビッシュが大会期間中、ホテルで悩まされていたのは意外な“あれ”。イチローが見せた仲間からの信頼を得るための行動とは。
球界のご意見番である落合博満が登場。今大会も世界中から大注目・大谷翔平選手の「本当のスゴさ」を落合流に語る。ドラゴンズ、ワールドベースボールクラシック不参加事件の知られざる真実も。授業では落合が選ぶ「大谷ホームランベスト5」を発表。その中には独自の視点で選ばれた意外な一発が含まれている。
