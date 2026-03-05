さまぁ〜ず、井森美幸らの卒業写真を公開 『卒業ソング』大特集でGENERATIONS小森隼が閉校する高校へ
令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに発表する『ミュージックジェネレーション』。5日の放送では。この季節にぴったりの全世代が共感できる「卒業ソング」特集を放送する。
【写真】ジャケットスタイルで…オーラバチバチなGENERATIONS
MCは、さまぁ〜ず（大竹一樹、三村マサカズ）。ゲストには、令和世代から花山瑞貴、ひまひま、藤田ニコル、弓木奈於（乃木坂46）、平成世代からニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）、昭和世代代表として井森美幸、「ミュージックマッチング」のサポーターとして小森隼（GENERATIONS）が登場する。
卒業ソングの紹介の合間には、さまぁ〜ずやスタジオゲストの卒業写真も公開。さまぁ〜ずは当時流行していたチェッカーズの髪型をまねた思い出や、学生時代のエピソードを披露。この春に高校を卒業したひまひまは、令和の卒業式事情を語る。そして、進行の井上アナウンサーは、福岡から上京する際に同郷のアーティストYUIのある曲を聴きながら上京したという。「東京は怖いところ」という歌詞が出てくるその曲とは。
今回のテーマは「卒業ソング×高校生」。番組でおなじみの小森隼が、今年で閉校を迎える高校を訪れると、全校生徒24名がこの学校の最後の卒業生だという。様々な学校行事をサポートしてくれた地域の方々や保護者、そして先生方への感謝の思いを歌で伝えたいと話す生徒たちを、小森が全力でバックアップ。生徒たちの熱い思いは伝わるのか。
