深川麻衣＆千賀健永、交際5年目のカップル役 『週末旅の極意3』“結婚”テーマに葛藤「ぜひ最後まで見届けて」

深川麻衣＆千賀健永、交際5年目のカップル役 『週末旅の極意3』“結婚”テーマに葛藤「ぜひ最後まで見届けて」