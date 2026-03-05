深川麻衣＆千賀健永、交際5年目のカップル役 『週末旅の極意3』“結婚”テーマに葛藤「ぜひ最後まで見届けて」
俳優の深川麻衣が、4月3日からスタートするテレビ東京ドラマ25『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（毎週金曜 深0：52）に主演することが決定した。圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係をみつめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。今回のテーマは「結婚」で、深川演じる主人公・進藤綾香と、5年交際する恋人を千賀健永（Kis-My-Ft2）が演じる。
【写真】カップルを演じる深川麻衣＆千賀健永の役衣装ソロカット
2023年7月に放送が始まると、旅先での絶景や作品の世界観が人々の旅欲を刺激し、実際にロケ地を訪れる視聴者が続出。2025年1月にはシーズン2が放送され、2026年、待望のシーズン3の放送が決定した。観る人の旅欲をかき立てる“大人のための至福の旅ドラマ”が、この春、新たなテーマで帰ってくる。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれてきた。
今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代、とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す週末旅へと向かう。
付き合って5年が経つ恋人・小野隆との結婚を考え始めたころ、ある出来事をきっかけに将来について悩み始める綾香。隆は保険会社に勤めており、結婚はいつかするものと思いながらも、そのきっかけをつかめずにいた。ある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば隆を旅に誘っていた。
旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久しぶりに仲睦まじい時間を過ごす2人。しかし将来について語り始めた隆に対し、綾香の口から思わぬ告白が飛び出す。結婚をしない選択、子どもを持たない人生。多様な生き方が認められ、1人でも生きていける時代において、「結婚」という人生の旅は心を解放するのか、それとも何かに縛られるものなのか。
本作はORIX HOTELS & RESORTS（運営：オリックス・ホテルマネジメント）の特別協力のもと制作。旅先の圧巻の景観やご当地ならではのグルメや酒、家族とともに過ごすあたたかな宿泊先の雰囲気が、「旅ドラマ」ならではの旅情感を生み出す。
また、放送を記念し、シーズン1『週末旅の極意〜夫婦ってそんな簡単じゃないもの〜』、シーズン2『週末旅の極意2〜家族って近くにいて遠いもの〜』が、TVer、テレ東HP、Leminoで期間限定再配信される。さらにTVerでは、シーズン3も各話放送終了後に順次追加される予定。
■出演者コメント
▼深川麻衣
シーズン3では、「結婚観」が大きなテーマになっています。
時代が進むにつれて、個人が尊重されたり、選択の自由が増えていることは、とても生きやすくすてきなことだと感じています。その反面、選択肢が広がっているからこそ悩んだり、周りと比べてしまうこともあるのではないでしょうか。
交際5年目の2人が、週末旅をしながら結婚という選択をどう受け止めていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います。
そして全国各地の素敵な宿や景色、美味しいご飯がたくさん登場するので、このドラマが皆さんの旅のきっかけにもなったらうれしいです。
▼千賀健永
このドラマは「結婚のあり方」という、現代社会でたくさんの人が抱えているテーマを題材にしています。脚本を初めて読んだとき、僕も年齢的に人ごとではないなと思いました。
異なる性別であり、育った環境や価値観も違う。そんな大きく異なるものを持つ2人が、大切な人と長く一緒にいるために譲れないものを守り、時に受け入れ、寄り添う。
そんな絶妙で繊細な感情に、徹底的にフォーカスしているストーリーです。
僕の役は結婚をすることに現実味を感じていないながらも、年齢的に、そして周りからの影響で綾香との結婚を考え始めます。しかし自分の意思が弱く、勇気を振り絞って伝えてもそれでよかったのかと後悔を感じる瞬間もある。それでも綾香のことは愛している。
そんな葛藤の中、綾香の予想外の言葉に困惑し、どんどん複雑になっていく。その中で結婚とは何なのかを、さまざまな感情を抱きながら学んでいく役です。
この脚本と隆は、僕の大きな挑戦だと思っています。苦しみを抱えながらも、自分ができる精一杯の隆をしっかり演じたいと思います。
■スタッフコメント
▼監督・プロデューサー・松本拓（テレビ東京）
2023年から始まった「週末旅の極意」は、視聴者の皆様のおかげでシーズン3を迎えることとなりました。
「人間が持つ、日常における繊細な感情を映し出す」ことをテーマに、旅という非日常のなかで交わされる、限りなく日常的な会話をつないでまいりました。
今回のサブタイトルにある「結婚」というものは、10人いれば10通りの考え方がある、普遍的でありながら本当にさまざまな形がある、定義がとても難しいものだと思っています。
このドラマにおける、綾香と隆という2人の考え方もまた、星の数ほどある結婚の形のたったひとつに過ぎないと思っていますが、この物語がどこかにいる誰かの心に少しでも響き、少しでも人生が豊かになれば、それが本望です。
深川さんと千賀さんと、現場でたくさん話しながら撮影をしています。人の感情はやはり難しいと頭を抱えることもありますが、きっとすてきな作品になると思います。
