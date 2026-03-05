『アッコにおまかせ！』の後番組は『上田晋也のサンデーQ』 MCはくりぃむしちゅー・上田晋也
TBSでは4月から、日曜新情報番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35〜12：54 ※生放送）を放送する。
【写真】『上田晋也のサンデーQ』のMCを務めることに意気込むくりぃむしちゅー・上田晋也
同番組は、40年続く長寿番組『アッコにおまかせ！』の後番組になる。国内外ニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届ける、ウィークリーの生放送情報番組。最大の特徴は、出演者の疑問を専門家がその場で解消していくライブ感。ニュースに関する素朴な疑問を、上田がスタジオで拾い上げ、徹底的に掘り下げていく。Qの先に、「A（あ）っと驚く発見」が待っている――。ニュースが難しい話”から、“自分ごと”へと変わる瞬間を生放送で届ける。
スタジオの空気感は、日曜お昼のファミリーレストラン。井戸端会議のようにリラックスした雰囲気の中で、1週間のニュースに触れられる番組を目指す。
MCを務めるのはお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也。上田がTBSの情報番組に出演するのは、2019年まで放送していた『上田晋也のサタデージャーナル』以来で、7年ぶり。
すでにリハーサルされており、専門家と「どのように番組を進めていくか」という打ち合わせや、「視聴者が身近なテーマとして感じるような伝え方について意見の出し合いが行われたという。
