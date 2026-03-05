「中山牝馬Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）

目下４連勝中で前走重賞初制覇を果たしたニシノティアモが重賞連続Ｖを狙う。直前まで強い雨が降っていたため、重馬場の美浦Ｗで行われた４日の追い切り。６Ｆ８４秒６−３７秒９−１１秒７を馬なりでマーク。直線で仕掛けたリクスダラー（３歳未勝利）を追走から併入した。向正面から馬場に入ると、終始リラックスして直線を迎え追えばどこまでも伸びていきそうな抜群の手応えで駆け抜けた。

調教を見届けた上原佑師は「先週しっかりとやっているので、今週は整える程度でしたが、良かったですね。体も少し増えていて、前走以上の状態だと思います」と順調ぶりにうなづいた。

２走前の甲斐路Ｓでは素質馬のジョイフルニュースをねじ伏せ、前走は先週の中山記念３着馬エコロヴァルツを破るなど、能力の高さは折り紙付き。「このメンバー相手にどこまでやれるのか。ハンデ（５６キロ）は手頃ですし、試金石の一戦ですね。中山の千八は合うと思いますし、楽しみが大きいです」とトレーナー。ここを勝てば、今後の視野も大きく広がる。春の大舞台へ結果を残したい。