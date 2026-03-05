「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（４日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉１日に阪神で未勝利戦を勝ち上がったショウナンバンライ（牡、松下）は若葉Ｓ（３月２１日・阪神、芝２０００メートル）へ。マーガレットＳ２着のヒシアイラ（牡、池江）は、葵Ｓ（５月３０日・京都、芝１２００メートル）へ向かう。チューリップ賞１５着のホワイトオーキッド（牝、藤原）はファルコンＳ（３月２１日・中京、芝１４００メートル）へ。鞍上は西塚を予定。僚馬で１勝クラス（ダート１４００メートル）２着だったタカスタカスタカス（牡）は、三浦とのコンビで３月２２日の中山３Ｒ（ダート１２００メートル）へ向かう。

１月に中山の未勝利戦を勝ち上がったサトノリシャール（牡、福永）は、ゆきやなぎ賞（１５日・阪神、芝２４００メートル）へ。僚馬でセントポーリア賞５着のミッキーマーメイド（牝）は君子蘭賞（２８日・阪神、芝１８００メートル）へ向かう。

〈美浦〉弥生賞ディープ記念を予定していたオルフセン（牡、斎藤誠）は、フレグモーネで青葉賞（４月２５日・東京、芝２４００メートル）に目標を切り替える。ジュニアＣを制したリゾートアイランド（牡、上原祐）はニュージーランドＴ（４月１１日・中山、芝１６００メートル）が本線。

新馬、１勝クラスと無傷２連勝中のゴーラッキー（牡、黒岩）もニュージーランドＴへ向かう。僚馬で、若竹賞２着のウップヘリーア（牡）は毎日杯（２８日・阪神、芝１８００メートル）へ。