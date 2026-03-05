「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）

朝日杯ＦＳ３着のアドマイヤクワッズが４日、栗東坂路で最終リハ。時計も地味で調整程度の走りだったが、力強いフォームで順調な仕上がり具合をアピールした。距離が２Ｆ延長し、クラシックへ向けた試金石の一戦となるが、難なく突破して主役候補に躍り出る。東スポ杯２歳Ｓを制して以来となるパントルナイーフは美浦Ｗで好時計をマーク。重賞連勝を飾り、Ｇ１戦線へ弾みをつける。

前哨戦を制し、勢いを付けてＧ１へ−。今季始動戦の最終追い切りで、アドマイヤクワッズが良質なアクションを披露した。栗東坂路で４Ｆ５５秒７−４１秒１−１３秒１。時計は地味だが、リズム良く首を前後させ、最後まで低い重心のまま駆け抜けた。

「馬場も悪かったので、そんなにやっていません。１週前はまだ重たい感じはありましたが、先週末もやって良くなってきたと思います。前哨戦としてはいい状態で出せそうです」と友道師は合格点を与える。先週木曜と日曜に続けて栗東ＣＷで、ラスト１Ｆ１０秒台をマーク。目標は先でも初戦から走れる態勢は整っている。

前走の朝日杯ＦＳでは１番人気に推されたが、３着に敗れてＧ１タイトルを逃した。「馬場を気にしていましたね」と、指揮官は敗因を道悪に求める。勝ったカヴァレリッツォはレコード決着のデイリー杯２歳Ｓで負かしており、良馬場だったら結果は違っただろう。

今回の課題は４００メートルの距離延長。これまでの３走は全てマイル戦で、近２走は前進気勢が出ており、道中の折り合いがポイントになる。「調教に関しては引っ掛かるところはないし、血統的にも距離適性はあるはず。コーナー４つの競馬なら折り合いは付くと思う。今回よほどのことがない限りは皐月賞（４月１９日・中山）に行くつもりです」と友道師。ここで２０００メートルを克服できれば、先々の見通しが明るくなるのは間違いない。クラシックの主役として向かうためにも、結果を出したい一戦だ。