上田晋也、TBS日曜新情報番組『上田晋也のサンデーQ』のMC就任 他局番組と比較
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也は、4月からTBSで放送される日曜新情報番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35〜12：54 ※生放送）のMCを務めることが決定した。これにあわせて、３月1日、都内で開催された「TBS 日曜ひる新番組発表囲み会見」に登壇した。
【写真】TBSの新情報番組のMCとして意気込みを見せるくりぃむしちゅー・上田晋也
同番組は、国内外ニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届ける、ウィークリーの生放送情報番組。最大の特徴は、出演者の疑問を専門家がその場で解消していくライブ感。ニュースに関する素朴な疑問を、上田がスタジオで拾い上げ、徹底的に掘り下げていく。Qの先に、「A（あ）っと驚く発見」が待っている――。ニュースが難しい話”から、“自分ごと”へと変わる瞬間を生放送で届ける。
スタジオの空気感は、日曜お昼のファミリーレストラン。井戸端会議のようにリラックスした雰囲気の中で、1週間のニュースに触れられる番組を目指す。
上田はオファーについて、「少し考えました。ギャラを釣り上げようと思って」と報道陣を笑わせた後、「軽々しく扱えないテーマがたくさん出てくると思うので、そこはちょっとバラエティーとは違ってね。『しゃべくり007』とは責任が違いますからね。多少考えさせてもらいましたけど、『やりがいのあるお仕事だな』と引き受けさせていただいた」と自身の他局番組をひきあいに語った。
すでに、専門家と「どのように番組を進めていくか」という打ち合わせや、「視聴者が身近なテーマとして感じるような伝え方について意見の出し合いが行われたという。上田は会見で「日々いろんな問題が国内外で起こっています。例えばもう地球の裏側とかすごい遠いところで起こったような事件とか事故とかそういうのも自分とすごく実は関係のある問題なんですよ」と話し、「遠いことの出来事じゃなく、”我がこと”として考えたり、問題提起したり、考える糸口のきっかけになれば」と意気込んだ。
対象年齢は「生後６ヶ月以上の方を設定しています。生後半年以内の子にはわからないかもしれないけど」と冗談を交えながら、「老若男女の方に見ていただきたい」と話した。続けて「欲を言えば、ほんの少しでも『自分もこういうことで貢献できるんじゃないか』とか、『こういうことをすると世の中がほんの少しでも良い方向に進むんじゃないか』って動くきっかけになればうれしいなと思います」と期待を寄せた。
最後に視聴者に対して、「肩肘張らずに、『そっか日曜日のお昼あれやってんだな』ってご飯食べながら軽く見ていただいて、『あ、そっかそっか今世の中でこんな大変な人たちがいるか、こんな大変な状況があるのか。自分やお子さん、親が関係あるとか、何かしら自分に関連することがほとんどだと思います。そういう状況に思いを馳（は）せていただければ」とメッセージを送った。
