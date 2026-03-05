『アッコにおまかせ』後番組MCに上田晋也 和田アキ子の“言葉”に苦笑い
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、4月からTBSで放送される日曜新情報番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35〜12：54 ※生放送）のMCを務めることに決定。これに合わせて３月1日、都内で開催された「TBS 日曜ひる新番組発表囲み会見」に登壇した。
【写真】『上田晋也のサンデーQ』のMCを務めることに意気込むくりぃむしちゅー・上田晋也
同番組は、40年続く長寿番組『アッコにおまかせ！』の後番組になる。
上田は、新番組に出演することを和田アキ子に電話で報告。上田が「アッコさんが40年もやってこられた枠をやらせていただくのは荷が重重すぎるし、僕なんかじゃ本当に役者不足なんですけど、アッコさんがやられてた枠を汚さないように頑張らせていただきます」と伝えると、和田から「若いもんがやった方がえええと思う」と返事があったという。上田は「俺もさほど若くはないんだけどな」と苦笑いした。
同番組は、国内外ニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届ける、ウィークリーの生放送情報番組。最大の特徴は、出演者の疑問を専門家がその場で解消していくライブ感。ニュースに関する素朴な疑問を、上田がスタジオで拾い上げ、徹底的に掘り下げていく。Qの先に、「A（あ）っと驚く発見」が待っている――。ニュースが難しい話”から、“自分ごと”へと変わる瞬間を生放送で届ける。
