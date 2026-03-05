「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）

東スポ杯２歳Ｓを制して以来となるパントルナイーフは４日、美浦Ｗで好時計をマーク。重賞連勝を飾り、Ｇ１戦線へ弾みをつける。

成長を感じさせる、文句なしの最終リハーサルだった。クラシック登竜門の東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフは、美浦Ｗで３頭併せ馬。２番手でグッと折り合い、迎えた直線では内外２頭の間に馬なりのままスッと潜り込むと、鋭く加速。雨の影響で時計がかかる馬場のなか、６Ｆ８５秒４−１１秒２と、好時計を出した。

１週前追い切りでは、この日も併せたライネリーベ（４歳１勝クラス）に脚色で見劣ったが、太田助手は「着実にベースアップしていますね。今朝は水準以上の動きでした」と着実に良化する気配を感じている。良化の要因には「精神的な幼さが取れてきた」と説明。心身ともにステップアップし、３歳初戦に挑む。

前走で負かしたゾロアストロが、きさらぎ賞を快勝。ここを勝てば、間違いなく東の主役としての地位を確立する。大事な一戦は、クラシック第１弾・皐月賞と同舞台。「東京の方がいいと思うけど、馬のバランスがいい方に向いている」。重賞を勝った東京の方がパフォーマンスで勝るとみているが、中山は初勝利を果たしたコース。決して苦手にしているわけではない。

兄パラレルビジョンが重賞初Ｖを決めたのは５歳春だった。「本当によくなるのは先と思うけど、頑張ってほしい」と同助手。血統的には遅咲き傾向にありそうだが、素質の高さでクリアすれば、未来は限りなく明るい。