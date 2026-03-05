上田晋也『サンジャポ』直後の情報番組でMC務める 太田に番組について質問され「相当意識してるんでしょうね」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がは、4月からTBSで放送される日曜新情報番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35〜12：54 ※生放送）のMCを務めることが決定した。これにあわせて、3月1日、都内で開催された「TBS 日曜ひる新番組発表囲み会見」に登壇した。
【写真】TBSの新情報番組のMCとして意気込みを見せるくりぃむしちゅー・上田晋也
TBSでは日曜の情報番組として、『サンデーモーニング』や『サンデー・ジャポン』などを放送している。上田はこの流れについて「『サンデーモーニング』は真剣な討論とか、政治の硬い固いものをやって、その後に『サンジャポ』が炎上する」と話して報道陣を笑わせた。
続いて「時事ネタを扱う以上、その週によっては扱うテーマが似通ってきちゃう部分は出てくると思う」と口にし、「『サンデーモーニング』やサンデーシャポーン『サンデー・ジャポン』とは違う切り口や違う雰囲気みたいなのが出せればいいなと思ってます」と語った。
同番組は『サンジャポ』の直後に放送される。『サンジャポ』サンジャポのMCを務める爆笑問題の太田光には新番組に出演することを報告。上田は太田に「（太田へ）11時30分近くに終了したら、スタジオからダッシュで僕の楽屋に来て、『お先に勉強させていただきましたってあいさつ挨拶に来い』ということは伝えました」と話したと、冗談めかせた。冗談めいて話した。
報告を受けた太田から「どんな感じの内容でやるのか」という質問があったという。上田は「『まだ決まってないんだよね』なんて話をしててもなんかやたら聞いてくる」と太田とのやりとりを明かし、「相当意識してるんでしょうね」と笑みを浮かべた。
