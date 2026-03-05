モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が4日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。整形ができるならしたい箇所を明かした。

今回は「本当は教えたくない!私が見つけた今1番かわいい女性」と題して放送され、出演者たちが見つけた可愛い女性を発表した。

岡田は「私、キャバ嬢好きなんです」として、六本木のキャバクラ嬢を紹介。かわいいと思うポイントを説明した中で、紹介した女性が整形を公言していると明かした。

そこから「整形」の話題となり、「やりたいところはいっぱいありますよ」と岡田。ゲスト出演した元乃木坂46のタレント・堀未央奈も「事務所オッケーが出るなら、やりまくりたい」とぶっちゃけた。

お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロは「いやいや。もう必要ないやんか。3人とも」とびっくり。岡田は「私、おでこを狭くしたい」と整形したい箇所を告白した。

続けて「生え際を植毛したい」とおでこが広いことに悩んでいるとし「前髪を今ガチガチに固めてるから」と“隠している”と伝えた。すると、「まぁいいか」と前髪をあげておでこを披露。「キレイ」「かわいいやん」という声があがるも「広くて…こういう前髪にしたい」と森香澄のシースルーの前髪に憧れていると語った。

しかし、憧れの前髪にすると「だいたい“ハゲてるよ”って言われるんですよ」と振り返った。